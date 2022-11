Ces sa natimbog na ASG kidnapper! ‘Kailangan natin umasa sa batas’

“Kailangan natin umasa rin sa batas. In the end mahahabol ka rin, aabutin ka rin ng batas.”

Ito ang pahayag ng TV anchor at brodkaster na si Ces Drilon sa pagkakatimbog sa isang galamay ng Abu Sayaff group na isa sa kumidnap sa kanya at 2 cameraman, 14 taon na ang nakakaraan, sa panayam kay Mr. Fu sa Abante Teletabloid kahapon.

Sa Abante Teletabloid, exclusive na nakapanayam ni Mr. Fu si Drilon at nagbigay ng kanyang saloobin tungkol sa nadakip na miyembro ng ASG makalipas ang 14 taon.

Mismong si Drilon ang nagkumpirmang positibong isa sa mga dumukot sa kanya ang lalaking nahuli na si Ibrahim Esani Asara, 52-anyos, kilala rin sa mga alyas na ‘Rahim Absara’ at ‘Abu Absara’.

Maging ang mga kasama niyang nadukot ay positibo ring kinilala si Asara.

Napakalaking “blessing” daw para sa broadcaster ang pagkakaligtas niya at kanyang team sa pagdukot ng Abu Sayyaf Group sa Maimbung, Sulu.

“Napakasuwerte namin na buhay pa kami… I mean like it’s my 14th year you know, I could have died. So, napakalaking blessing na buhay pa kami… kami ng team ko. Na we emerged from that experience na buhay at ang laking pasasalamat talaga because itong ASG na ito ay namugot ha, he is charged for the beheading of several na captives niya,” ani Drilon.

“Hindi biro ha, the possibility na kami ay pinugutan doon was real,” dagdag niya.

Dahil aniya sa pagkakadakip kay Asara ay masasabing kahit mahabang panahon ang dumaan ay mangingibabaw pa rin ang katarungan. (Issa Santiago)