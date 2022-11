B-day message ni Paolo kay Yen umani ng batikos

Umani ng batikos ang pagbati ni Paolo Contis kay Yen Santos, na nanalong best actress sa katatapos lang na Gawad Urian, at nag-birthday nga kamakailan.

At ‘yun nga, biglang-bigla naging limitado na ang pagkokomento sa Instagram ni Paolo. At nagbago na rin agad-agad ang mensahe ni Paolo kay Yen, ha!

Ito nga ang pagbati ni Paolo kay Yen:

“Happy birthday, my best actress!”

Nawala na `yung ‘see you later’ ha!

Anyway, kantiyaw ng mga netizen, dapat ay ‘Happy birthday my ‘friend’ lang dahil ‘yun naman ang gimik nila noon, di ba? Na as a friend lang, kaya sila nagkita sa Baguio City. Hahahaha!

Anyway, puro masasakit na mensahe nga ang binato ng mga netizen nila sa kanila, o puwedeng sabihin na mga hater nila.

Hirit ng isa, dapat daw ay nag-reply si Yen na, ‘thank you my best cheater.’

Heto pa ang mensahe ng mga netizen:

Mula kay Bernadette, “Yak denay-denay pa nung una.”

Chika ni Pascual, “And Yen replied. Thank you my best actor.”

Sabi naman ni Normita, “Karma din ‘yan. May oras din dahil mismo anak niya iniwan, mas pinili si best actress kesa sa pamilya.”

Hirit ni Monica, “Best actress at denial queen din.”

Pangongonsensiya naman ni Trisha, “Paano nila nagagawang maging masaya knowing na may nasasaktan sila?”

Saad naman ni Ria, “Nasa huli ang pagsisisi. Parang si Aljur rin ‘yan.”

At ang nakakalokang mensahe naman ni Maria, “Sana mangyari rin sayo yung naging pakiradam ng pamilyang sinira mo para makita mo magiging effect sa anak mo na masakit para sa nanay. Pang-best actress ka talaga deserve mo yan.”

Grabe, di ba? Ang sasakit ng mga mensahe. Parang hindi pa rin nakaka-move on ang mga fan, lalo na ang mga supporter ni LJ Reyes!

Well, sabi nga ni Bea Alonzo, “Time is the ultimate truth teller.” (Rb Sermino)