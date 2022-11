Artist na basag salamin nagpabilib sa kakaibang teknik ng obra

Sinong mag-aakala na dahil sa pagbabasag ng salamin ay makakabuo ka na ng art? Pinatunayan ‘yan ng TikToker at artist na si @name1nate1.

Umani ng pagkamangha mula sa mga netizen ang latest niyang video na kung saan gamit ang martilyo at pako ay marahan niyang pinupukpok ang isang salamin.

Nabuo niya ang imahe ni Cristiano Ronaldo, ang sikat na football player mula sa Portugal.

Nakatanggap ang naturang video ng nasa 9.3 milyong views at libo-libo ring likes at shares.

Maraming netizen ang napa-comment sa nakakabilib na teknik ng artist.

Gaya na lamang ni @harvardmedicine, aniya, “How does someone even find out they can do something like this.”

May kwelang katanungan naman si @phoozpunk, ani, “Is there a discount since it’s broken?”

Humirit naman si @william.playmore, sabi niya, “Unreal. mans out here doing mad art. keep doing your thing brother. spread that love.”

“This guy has more talent that all football players combined,” puri naman ng user na si @al_the_owl.

Dagdag pa rito, marami na ring glass artwork ang nagawa ng uploader gaya na lamang ng imahe ni Lebron James, Memphis Depay, ng isang lion, at marami pang iba!

Ang ganitong uri ng art ay nangangailangan ng matinding pokus, pagkakaroon ng steady na kamay, at pagiging maingat sapagkat ‘di papel ang iyong ginagamit bagkus ay babasaging mga salamin na talaga namang minani lang ng kelot sa kanyang mga videos.

Bukod dito, marami ring mga netizen sa comment section ang namangha sa kakaiba niyang talento at nag-offer pa kung tila maaaari rin ba silang magawan ng kani-kanilang version.

Nawa’y magbukas ito ng marami pang pintuan ng oportunidad at magtanglaw ng pag-asa lalo na sa mga artists na maniwala pa sa kanilang mga abilidad. (Moises Caleon)