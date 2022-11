6M pamilya 30 taon may kuryente subsidy – DoE

Tinatayang anim na milyong maralitang pamilyang Pilipino ang patuloy na makakatanggap ng dagdag tulong pambayad sa kanilang buwanang konsumo sa kuryente matapos aprubahan ang Implementing Rules and Regulations (IRR) ng batas na nagpapalawig sa subsidiya sa bayad sa kuryente ng dagdag pang 30 taon.

Nagkaisang nilagdaan noong nakaraang Oktubre 28, 2022 ng Energy Regulatory Commission (ERC), Department of Energy (DOE) at Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang IRR ng Republic Act No. 11552 o mas kilala bilang “An Act Extending and Enhancing the implementation of the Lifeline Rate, Amending for the Purpose Section 73 of Republic Act. No. 9136 (Electric Power Industry Reform Act of 2021).”

Ayon kay DOE Secretary Raphael P.M. Lotilla, “ang Lifeline Rate Program ng Pilipinas ay isa sa pinakamahusay na disenyo ng Lifeline Rate sa buong mundo sapagkat ang sa atin ay mas targeted.”

Ang DOE, sa pamumuno ni Lotilla, ay ang ahensya ng pamahalaan na siyang naatasan na bumalangkas at magtakda ng mga panuntunan ng RA 11552 upang siguraduhin na ang naturang batas, pati na ang IRR nito, ay epektibong naipapatupad. Ang mandatong ito ng DOE ay alinsunod sa kagustuhan ni Pangulong Ferndinand “Bong Bong” Marcos Jr. na tiyakin na ganap na nararamdaman ng mahihirap na Pilipino ang benepisyo ng polisiya at programa ng administrasyon sa enerhiya.

Patas at pantay pantay na lifeline subsidy implementation.

Sa ilalim ng IRR ng naturang batas, partikular ang tugon sa R.A.1152, makatitiyak ang publiko ng patas at pantay pantay na pagpapatupad ng subsidy. Tiniyak naman ng DSWD ang suporta sa pagpapatupad ng batas upang makatulong makamit ang patas at pantay pantay na layunin sa pagpapatupad.

Sa pag amyenda ng batas, particular sa Section 73 ng EPIRA (RA No. 10150), palalawagin ang 20 taong orihinal na takdang panahon ng pagpapatupad ng subsidiya sa pamamagitan ng dagdag pang 30 taon sa itinakda ng orihinal na RA. Kung susumahin, parang ang isang tao sa ilalim ng subsidiya ng pamahalaan ay magtatamasa ng benepisyo katumbas ng kanyang full adult life.

Lumilitaw sa record ng ERC na sa unang anim na buwan ng 2022, P541 Milyon ang average rate ng benepisyo kada buwan ang napakinabangan ng consumers. Ang aktwal na halaga ng diskwento ay nag-iiba at naka base sa computation ng lifeline program per Distribution Utilities (DU) na siyang inaaprubahan ng ERC.

Prayoridad na maisama sa pinalawig na subsidiya sa bayarin sa konsumo sa kuryente ay ang mga benipisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ng DSWD, isang programa ng pamahalaan na nagsusulong na matulungan ang mga maralitang Pilipino na maitawid sa kahirapan ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng ayudang pinansyal para sa kanilang kalusugan, nutrisyon, at edukasyon.

Ayon kay ERC Chairman at CEO Monalisa Dimalanta, itatakda ng ERC ang pamantayan sa pagpili ng mga kwalipikadong benepisaryo ng subsidiya, samantalang sa DSWD naman manggagaling ang listahan ng mga qualified household-beneficiaries upang siguraduhing patas at pantay-pantay ang pamamaraaan sa pagpili ng mga potential beneficiaries.

Binigyan diin ni Dimalanta na ang IRR ay produkto ng epektibong pagtutulungan ng iba’t ibang ahensyang ng pamahalaan upang maihatid ang mas magandang serbisyong laan para sa mamamayan.

Itinatakda ng batas na ang ERC, DOE at ang DSWD, sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Statistics Authority (PSA) at iba pang sektor, at base sa kasunduang sinang-ayunan ng Joint Congressional Energy Commission (JCPC), ay magpapalabas at magtatakda ng mga rules and regulations sa implementasyon ng RA No. 11552.