6 oras nganga sa World Cup opening: 212 Indian, 20 Pinay worker dehins pinakain, pinainom

NAGUTOM ang may 212 Indian catering staff at 20 tinderang Pinay sa World Cup opening ceremony matapos silang maiwan sa labas ng Al Bayt stadium sa Doha ng anim na oras.

Kinuha sila ng Qatar Star Services para magtrabaho bilang cashier at tindera sa World Cup opening ceremony at game sa pagitan ng Qatar at Ecuador pero hindi nagustuhan ng workers ang pagtrato sa kanila kung saan wala silang pagkain at tubig sa anim na oras na nasa labas ng stadium.

Ayon sa mga naka-usap ng Sportsmail hindi man lang nila nakausap ang kanilang supervisor para ipaalam ang napagkasunduan na meal-per-day bukod sa suweldo.

‘We are all cashiers, but cannot get into the ground. They are not ready for us. We’ve been here since 10am, but cannot go inside until 4pm. We are just waiting for our supervisor. We’ve had no food or drink, nothing, ” ayon sa worker na nakausap ng Sportsmail.

Ayon naman sa Filipino workers na dapat ay nagtitinda sa loob ng stadium ay naiwan sa labas ng mahigit tatlong oras na walang ibinigay na pagkain at inumin. (Elech Dawa)