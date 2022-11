$5M isusugal ng Amerika sa PH bakuna rollout

Inihayag ni United States Second Gentleman Douglas Emhoff na mamumuhunan sila ng $5 milyon upang palawakin ang sakop ng pagbabakuna sa Pilipinas.

“This assistance supports vaccine distribution for children and adults in line with the Philippines government’s COVID-19 vaccination efforts to intensify and strengthen this country’s wall of immunity,” pahayag niEmhoff sa kanyang speech sa Gregoria de Jesus Elementary School in Caloocan City.

Ang pamumuhunan ay ipapadala sa pamamagitan ng US Agency for International Development at popondohan sa pamamagitan ng American rescue plans.

Sinabi ni Emhoff na ang US ay nagbigay ng kabuuang $51 milyon sa pagtugon ng Pilipinas sa COVID-19 mula pa ng magkaroon ng outbreak noong 2020.

Aniya, kasama sa assistance package na ibibigay na tulong ng US ay mga hygiene kit, kagamitan, gamot at iba pang mga COVID-19 supplies bilang bahagi ng bilateral partnership na masugpo ang virus at magkaroon ng kaalaman laban sa COVID-19, tuberculosis, at iba pang mga sakit.

Kasama ni Emhoff ang kanyang asawa, na si US Vice President Kamala Harris, sa pagbisita sa bansa.

Samantala, sinabi naman ni Department of Health (DOH) officer-in-charge Maria Rosario Vergerie na layunin ng gobyerno na ituon ang mga programa at serbisyo sa kalusugan at kaligtasan ng mga estudyante kung saan ay ipinatutupad na ngayon ang in-person classes.

“Our future lies in the brilliance of today’s children, which is why it is imperative that that same whole-of-society approach is maximized to transform our schools and communities into settings that make the healthy choice the easy choice for every Filipino child,” dagdag pa ng DOH official. (Dolly Cabreza)