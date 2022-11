William Navarro, NorthPort Batang Pier pinutulan Converge FiberXers

STANDING

TEAM W L

Bay Area 9 2

Magnolia 8 2

Converge 8 3

Ginebra 6 2

NorthPort 6 5

Phoenix 5 6

Meralco 4 5

TNT 4 5

SMB 4 5

Rain or Shine 4 6

NLEX 3 7

Blackwater 3 8

Terrafirma 1 9

Mga laro sa Miyerkoles

(PhilSports Arena, Pasig)

3 pm – Bay Area vs TNT

5:45 pm – Terrafirma vs SMB

NAGBALANDRA ng angas si rookie William Navarro nang pabalikin sa lupa ng NorthPort ang Converge, 112-97, upang makasiguro ng playoff sport sa humihigpit na patapos na 47th Philippine Basketball Association 2022-23 Commissioners’ Cup eliminations Linggo ng gabi sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City.

Pumoste ang dating Gilas Pilipinas member ng mga career-high 29 points, 17 rebounds at 9 assists, bukod pa sa tig-1 steal at 1 block upang ibigay sa Batang Pier ang pangatlong sunod na panalo at 6-5 karta.

“I just get myself going during the game. Sinabi lang ni coach (Pido Jarencio) na gawin ko ang dapat gawin para manalo ang team,” bulalas ni Navarro, na nasa pang-apat na laro sa liga at kapipirma pa lang ng dalawang komperensyang kontrata.

Sumaklolo si Robert Bolick ng 26 markers, 10 feeds at 6 boards habang nagdagdag si Arvin Tolentino ng 15 puntos, 7 rebs. sa paglagot sa pitong pananalasa ng FiberXers na nalaglag sa pangatlo sa 8-3 at naglarong wala si import Quincy Miller sa walang binigay na dahilan pa ang team.

Ang import na si Prince Ibeh ay may 19 puntos, 15 rebounds at career-best 8 blocks sa Batang Pier na dumistansya ng hanggang 19 sa game.

‘Di kinaya ng 20 points at 8 assists ni Alhun Melecio ang Converge.

Ang iskor

Unang laro

NorthPort 112 – Navarro 29, Bolick 26, Ibeh 19, Tolentino 15, Sumang 9, Balanza 7, Ferrer 4, Ayaay 2, Chan 1, Caperal 0, Calma 0.

Converge 97 – Melecio 10, Teng 14, Ahanmisi 11, Ilagan 11, Tratter 9, Stockton 8, Arana 8, Browne 6, Racal 6, DiGregorio 2, Bulanadi 2, Ambohot 0.

Quarters: 28-18, 52-49, 88-73, 112-97. (Lito Oredo)