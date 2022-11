Wendell Ramos tinakam 1.2M fan sa TikTok

Iba pa rin ang dating ni Wendell Ramos at kaya pa rin niyang sabayan ang ilang mga bagong teen heartthrobs sa telebisyon ngayon. Kapanta-pantasya pa rin daw si Wendell kumpara sa mga nakasabayan nito noon sa showbiz.



Nakakuha ng 1.2 million views sa TikTok ang pagsayaw ni Wendell sa music ni Darari at sunud-sunod ang comments sa aktor na parang hindi ito tumatanda dahil na-maintain nito ang ganda ng katawan at fresh pa rin ang mukha nito.

Hindi nga raw mukhang 44-years old si Wendell dahil naalagaan daw nito ang kanyang sarili.

“My daughter @tanya told me na gawin ko daw to.. Napilitan tuloy ako,” caption pa ni Wendell na mapapanood soon sa GMA teleserye na AraBella na pinagbibidahan ng Kapuso young stars na sina Althea Ablan at Shayne Sava.



Ang daughter pala niyang si Tanya Ramos ay isa sa Sparkada ng Sparkle GMA Artist Center at mapapanood na soon sa teen series ng GMA na Luv Is: Caught In His Arms. (Ruel Mendoza)