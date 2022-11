Wagi sa ‘Magpasikat’ Ryan Bang hagulgol, nakalaya na sa sumpa

Sa wakas ay naiuwi na rin ni Ryan Bang ang kanyang unang “Magpasikat 2022” grand champion sa tulong ni Jhong Hilario sa pagpapakita nila ng magandang relasyon ng mga Koreano at Pilipino sa nagdaang taon sa ika-13 anibersaryo ng “It’s Showtime.”

“Akala ko hindi ko ito mae-experience. Ang sarap sa pakiramdam. Nahihiya na ako sa inyo madlang pipol na sa loob ng 13 taon hindi ako nag-champion pero ngayon champion na ako,” umiiyak na sabi ni Ryan.

Sa pamamagitan ng Filipino at Korean dances, naipakita nila ang kasaysayan at kultura ng Pilipinas at Korea. Binandera rin nila ang Filipino veterans na tumulong sa South Korea noong Korean War.

“Maraming salamat sa “It’s Showtime” family dahil binibigyan niyo po ako ng pagkakataon tumulong sa kapwa ko Pilipino. Utang na loob po namin and lahat ng Koreans sa lahat ng Pilipino veterans dahil kundi sa kanila ay walang South Korea,” patuloy na sabi ni Ryan na naluluha pa rin.

Siyangapala, ang kanilang grand prize na P500,000 ay ibibigay rin nila sa charity organization ng Filipino veterans.

Nanalo naman sa 2nd place ang nakakaantig na performance nina Vice Ganda, Amy Perez para sa mga PWD at iba’t ibang manggagawa. Nagwagi sila ng P300,000 para sa kanilang napiling charity.

Sumunod naman sa 3rd place sina Karylle at Ogie Alcasid na nag-uwi ng P100,000 para sa kanilang musical na binibigyang diin ang importansya ng pag-ibig sa buhay natin.

Nagsilbing hurado na kumilatis sa performances ng “Magpasikat 2022” ang award-winning actor na si John Arcilla, “Iron Heart” star na si Baron Geisler, “Dream Maker” mentor na si Darren Espanto, Janice de Belen, Pia Magalona, at Creative Programs, Inc. Head at ABS-CBN Foundation Executive Director na si Ernie Lopez.

Panoorin ang “It’s Showtime” mula Lunes hanggang Sabado sa A2Z, Kapamilya Channel, TV5, Kapamilya Online Live sa YouTube channel at Facebook page ng ABS-CBN Entertainment, pati na rin sa iWantTFC app o iwanttfc.com. Mapapanood dinito sa labas ng Pilipinas sa The Filipino Channel.