Vincent Astrolobio idedemolis si Nikolai Potapov ng Russia

ITUTUMBA ni Vincent Astrolabio si Nikolai Potapov ng Russia International Boxing Federation bantamweight world title eliminator sa Disyembre 17 sa Las Vegas, Nevada.

Kung mahakbangan ng Pinoy boxer (17-3, 12 knockouts) ang Ruso (23-2-1, 11KOs), may pagkakataong harapin niya si undefeated world unified bantamweight king Naoya Inoue ng Japan sa susunod na taon.

Tiwala si trainer/coach Nonoy Neri sa kakayanan ng 25-anyos, tubong GenSan at reigning IBF No.6 laban sa ranked No.3.

May limang sunod na panalo si Astrolabio kabilang ang kay dating world weight-class champion Guillermo Rigondeaux ng Cuba noong Pebrero sa Dubai upang maharbat ang World Boxing Association international bantam title.

“That was a really good win over a very talented, complicated boxer. Now, we are ready to win an even more important battle,” bulalas Linggo ni Neri. (Gerard Arce)