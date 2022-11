Vice Ganda tinapos na sakitan, galit kina Billy, Bobet

Kung humagulgol si Ryan Bang sa pagwawagi nila ni Jhong Hilario sa ‘Magpasikat’ ng It’s Showtime, sobrang emotional naman si Vice Ganda, bago matapos ang show nila.

In-analyze nga ni Vice Ganda ang pagwawagi ni Ryan.

Sabi ng Unkabogable star, “Yung pagkapanalo ni Ryan bigla kong na-realize na kung bakit hindi siya nananalo kahit ang dami na niyang napapakita.

“This time nanalo siya kasi binalikan niya kung ano siya bilang isang Koreano at Koreano na mahal na mahal ang Pilipinas,” chika ni Vice.

Bigla tuloy niyang naalala ang mga dating kasamahan sa programa at pinasalamatan ito.

“Gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga hindi natin kasama. Dahil ‘yung mga hindi natin kasama, sila ‘yung kasama natin noong simula. Isa sila sa mga unang nag-isip, nagtaguyod at naging paa at kamay ng programa.

“Direk Bobet Vidanes, Direk Mel Feliciano, and Direk Boyet, thank you very much,” sabi pa ni Vice, na alam naman natin na nagkaroon ng ‘tampuhan’ kay Direk Bobet noong biglang umalis sa ‘Showtime’.

At dito binanggit din ni Vice ang mga nakasamang host, kasama nga si Billy, na nakatampuhan din niya.

“Sa lahat ng mga host na nagsimula nito kasama na diyan sina Kuya Kim, Billy Crawford, Coleen Garcia, Eruption, and Joey Marquez, thank you very much,” saad pa niya.

“Lahat ng mga nakasama namin gusto ko kayong balikan. Gusto kong balikan lahat ng masasayang alaala kasi masayang-masaya naman tayong lahat, mahal na mahal natin yung isa’t isa bago tayo hindi nagkaintindihan. Bago tayo nagkasakitan. Bago tayo nawatak. Bago tayo nagalit sa isa’t isa, nagmahalan tayo. Gusto ko balikan ‘yun.

“It’s a celebration. We want to celebrate the love we once felt kahit hindi na tayo magkakasama,” dagdag niya.

Well, siguro naman ay magkakaroon uli ng chance na makapag-usap na sina Vice, Direk Bobet, at Billy siyempre. Sa statement na `yon ni Vice, mukhang tinapos na rin niya ang ‘away’ o tampuhan sa mga dating kasamahan. (Rb Sermino)