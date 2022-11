UNTV Cup 9th season sasambulat sa Big Dome

KATULAD ng ibang liga sa bansa, umaasa rin ng eksplosibong pagbabalik ang UNTV Cup makalipas ang dalawang-taong tengga dahil sa COVID-19 pandemic sa pagsisimula ng ika-9 na season ngayong Lunes sa Araneta Coliseum.

Kilala bilang “The League of Public Servants,” tampok ang 12 government agencies sa pamumuno ng defending champion Department of Environment and Natural Resources, na gigil muling drumibol hindi lamang para sa kasiyahan kundi pati na rin sa mga napili nilang institusyon na nais nilang ayudahan.

Ayon kay UNTV President and CEO Dr. Daniel Razon, ang institusyon na mapipili ng champion team ang mabibiyayaan ng tax-free na P3 million prize sa torneong pamumunuan ni PBA great Atoy Co bilang kumisyuner.

“Apart from our mission to provide help to several charity institutions through basketball, we want to promote camaraderie among public servants and remind them the importance of wellness and fitness,” sabi ni Razon.

Pasiklaban sina Supreme Court Associate Justice Midas Marquez, Senators Joel Villanueva, Bong Go at Sonny Angara, at mga former collegiate standout sa torneo.

Mangunguna si Marquez sa Judiciary na pakay ang unang korona ngayong season.

Ang ibang kalahok ay ang two-time champion Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Dept. of Agriculture, National Housing Authority, Ombudsman, OP-Presidential Management Staff, PhilHealth, SSS at GSIS.

Ang solong bakbakan matapos ang opening ceremony ay malalaman pagkatapos ng bunutan.

Magsisilbing guest entertainer sa opening ceremony sina Darren Espanto at Lyca Gairanod.

Iwe-welcome naman nina Razon at Gerry Panghulan, vice president ng Breakthrough and Milestones Productions International (BMPI/UNTV), ang mga kalahok na goverment officials at mga panauhin.

Target ng DENR Warriors na maging unang back-to-back champions simula itatag ang liga taong 2013. (Ferdz Delos Santos)