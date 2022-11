Trae Young, AJ Griffin sinalba Atlanta Hawks vs Toronto Raptors

PAGLAGPAs ng midcourt, binatuhan ni Trae Young si AJ Griffin sa ilalim para sa alley-oop layup sabay sa overtime buzzer at naligtasan ng Atlanta Hawks ang bisitang Toronto Raptors 124-122 sa 77th National Basketball Association 2022-23 regular season game Sabado ng gabi sa Philips Arena.

Itinabla ng free throw ng Raptors (9-8) sa 122-all, inbounds ang Hawks (10-6) at inikutan ni Griffin ang depensa ng kalaban palapit sa basket.

Kinuha ni Young ang pasa, isang dribble para tumawid sa half-court bago pinakawalan ang lob. Mag-isa sa ilalim ng basket, nilipad ni Griffin ang bola at isinubo sa basket bago lumapag. Buzzer!

“I was in the right place at the right time,” bulalas ni Griffin, tumapos ng 17 points. “I had a feeling they were going to pressure up. I saw it and broke early.”

Nagsumite si Young ng 33 points, 12 assists, inayudahan ng 22 points ni De’Andre Hunter at 18 markers, 14 rebounds ni Clint Capela.

Nasayang ang 28-11-9 ni Scottie Barnes at 27 points ni OG Anunoby sa Toronto. (Vladi Eduarte)