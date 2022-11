Trabahador tsinugi sa harap ng kaanak

TINUTUGIS ng pulisya ang isang lalaki nang malapitan nitong pagbabarilin ang isang construction worker habang nakikipag-inuman sa kanyang mga kamag-anak sa Tanza, Cavite Linggo ng gabi.

Dead on the spot ang biktimang si Celedinio Mintealto y Manilingan, 43, may live-in partner, construction worker ng Phase 1A Carissa Homes Brgy. Bagtas Tanza Cavite.

Inaalam naman ang pagkakakilanlan sa suspek na inilarawang na nakaputing t-shirt at itim na jacket, cargo short at itim na bull cap na tumakas dala ang ginamit na baril.



Sa ulat ni PSSgt Jonathan Lagario ng Tanza, Police Station, alas-10:30 kamakalawa ng gabi nang naganap ang insidente habang masayang nag-iinuman ang biktima at mga kamag-anak nito sa Carrisa Homes, Brgy Bagtas, Tanza, Cavite.

Sinasabing bigla na lamang sumulpot ang suspek sa madilim na bahagi sa lugar at walang sabi-sabing pinagbabaril ang biktima na nagresulta sa kanyang kamatayan saka mabilis na tumakas ang suspek sakay ng pulang sasakyan.

Ikinabigla ng kanyang mga kaanak ang insidente kaya hindi nagawang habulin ang suspek at hindi rin ito nakilala. (Gene Adsuara)