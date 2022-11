NAGING matagumpay ang pagbubukas ng 41st Asian Juniors and Girls Chess Championships 2022 sa Knights Templar Ridge Hotel sa Tagaytay City noong Biyernes.

Pinangunahan nina Cavite Vice Governor at National Chess Federation of the Philippines Vice President Athena Bryana Tolentino at Girls top seed Woman International Master Assel Serikbay ng Kazakhstan ang traditional ceremonial opening moves na sinaksihan nina Tagaytay Mayor at Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino, Asian Chess Federation Executive Board member Mehrdad Pahlevanzadeh n Iran at iba pang miyembro ng Appeals Committee mula India, Guam, Iran, Malaysia at Kazakhstan.

Winagayway ang bandila natin sa rapid competition ni International Master Michael Concio Jr. nang magkampeon. Kumolekta ang 17-anyos at Dasmariñas Integrated High School grade 12 ng 6.5 points mula sa six wins at one draw.

Kabilang sa mga tinalo ni Concio sina Arena Fide Master Michael Michio Dela Cruz, Noah Combs ng Guam, FM Eldiar Orozbaev ng Kyrgyzstan, Ramadhan Dziththauly ng Indonesia, FM Arman Hakemi ng Iran at IM Neelash Saha ng India. Tabla siya kay Indian Chatterjee Utsab.

“The win is a blessing,” sey ni Concio na suportado ang kampanya rito nina Rep. Elpidio Barzaga, Mayor Jenny Barzaga, national coach FM Roel Abelgas, Grandmaster Darwin Laylo at Papadu Sportswear.

Tumulak na rin ang standard competition na isang 9-round Swiss system na mga pinapadrinuhan ng Asian Chess Federation, Philippine Sports Commission at Tagaytay kung saan tournament director si Michael Lapitan.

***

Patuloy pa ang pagpapatala sa 1st Jacinto Bustamante Open Chess Tournament sa Nov. 27 sa SM Mega Center sa Cabanatuan. Mag-call o text sa 0923 650 8489 at 0956 432 2272 para sa iba pang mda detalye.

***

May bagong talentong nadiskubre si coach Ricky Oncita sa katauhan ni Ily Meyou Delubio Espinosa, 6, na Grade 1 sa Mangahan Elementary School-Pasig at naging youngest participant sa Napico 10 minutes blitz tournament sa Napico covered court noong Nob. 6.