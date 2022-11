Sana may ‘forever’ ang Libreng Sakay

Gaya nga po ng ating tinalakay noong nakaraang kolum, tuloy-tuloy ang mga nangyayaring pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing pangangailangan nating mga Pinoy.

Isa po sa may matinding epekto sa ating lahat ang taas-baba ng presyo ng gasolina at diesel. Malaki po ang epekto nito hindi lamang sa presyo ng mga bilihin kundi sa pamasahe, sa transportasyon ng mga komyuter.

Kaya naman matagal na po nating ipinaglalaban na masustenahan ng ating pamahalaan ang pagkakaloob ng libreng sakay.

Umaasa po kami na bago matapos ang buwan na ito ay matapos na sa Senado ang usapin ng 2023 budget para agad na maupuan ng bicameral conference committee o bicam ang pinal na bersyon ng badyet na aming isusumite kay Pangulong Marcos.

Hinihimok natin ang dalawang kapulungan ng Kongreso na gumawa ng paraan para makapaglagak ang gobyerno ng pondo upang maipagpatuloy itong programa ng Libreng Sakay ng pamahalaan sa darating nataong 2023.

Kaugnay na rin nito, welcome na welcome po sa atin ang desisyon ng Malacañang na palawigin ang libreng sakay sa bus sa EDSA hanggang sa katapusan ng Disyembre. Kung naaalala nyo po ay nauna tayong nagmungkahi noon pa mang buwan ng Hunyo para paabutin ng katapusan ng taong ito ang libreng sakay sa EDSA.

Hinirit din natin noon na maglaan ng pondo sa General Appropriations Act (GAA) para mapaabot pa sa 2023 itong Libreng Sakay program.

Sana ay pagtulungan ng mga kasamahan nating mambabatas ang paghahanap ng pondo sa bicam deliberations sa 2023 GAA upang masustenahan ng DOTr (Department of Transportation) ang Libreng Sakay sa EDSA Busway pati na rin ang Libreng Sakay sa mga estudyante sa LRT-2 (Light Rail Transit Line 2). Best effort po sana ang ma ibigay ng Senado at Kamara.

Kaya nga po ako ay mag-11th-hour appeal o huling hirit sa Senado at Kamara na ibuhos ang aming best effort na humanap at mag-realign ng pondo sa bicam deliberations nitong Disyembre, para maipagpatuloy ng DOTr sa susunod na taon ang Libreng Sakay programs sa EDSA Busway at LRT-2, kung saan ang dalawang programang ito ay hanggang sa katapusan na lang nitong taon sa ngayon. Sa katunayan ay natigil na ang libreng sakay ng mga mag-aaral natin sa LRT-2 dalawang linggo naang nakalipas.

Wala nga po kasing nakalaang pondo para sa dalawang programang ito sa 2023 NEP (National Expenditure Program) na isinumite ng Department of Budget and Management (DBM) sa Kongreso sa aming mga mambabatas sa pagbubukas ng Kongreso nung nakaraang Hulyo.

Ang NEP, na sinusumite ng DBM sa mga mambabatas taon-taon sa pag-uumpisa sa regular legislative session ng Kongreso, ay nagsisilbing basehan naming mga mambabatas para sa GAA at siya naming isinusumite namin sa Pangulo para maaprubahan at maging batas.

Ang inisyatiba po ng Marcos administration na paabutin sa katapusan ng Disyembre ang Libreng Sakay ay malaking benepisyo para sa mga ordinaryong komyuter sa Metro Manila na pinalugmok ng pandemya at inflation na dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin ang produktong petrolyo. Saludo po tayo dito kay Pangulong Marcos.

Kailangan po talagang maghanap ng pondong pagkukunan ang Kongreso para sa subsidiya sa transportasyon dahil sa P206.50 billion na inilalaan sa subsidiya at ayuda para sa 2023, tanging P2.5B ang laan sa transportasyon at ito’y laan lamang sa fuel subsidies ng ilang grupo sa transport sector.

Kailangan din pong pagsikapan ng Kongreso na masustena ang libreng LRT-2 ride para sa mga estudyante sa susunod na taon lalo na ngayong inuumpisahan na ang face-to-face na klase at posibleng maging araw-araw na ito sa lahat ng paaralan.

Sa bicam deliberations para sa 2023 budget, maaari pong aralin ng mga mambabatas kung aling item sa budget ang puwedeng bawasan o kaya naman ay tuluyang alisin para ma-realign ang pondo sa mga esensyal tulad ng Libreng Sakay sa EDSA Busway at LRT-2 para sa Metro Manila commuters at students.

Naniniwala po akong esensyal itong Libreng Sakay sa national capital dahil sa report ng Asian Development Bank (ADB) para sa Key Indicators for Asia and the Pacific 2022, kung saan nakasaad na ang pinakamahihirap na Filipino ay nangangailangan pa rin ng policy intervention at suporta upang makatakas sa kahirapan dahil sa epektong idinukot ng Covid-19 sa kanilang pang-araw-araw na buhay at kabuhayan.

Ang gobyerno po ay naglalabas ng P10 milyon hanggang P12 milyon kada araw para patuloy na mabayaran ang mga kumpanya ng bus na nagseserbisyo sa 300,000 daily passengers. Sa datos noong Hunyo, ang proyektong Libreng Sakay ay nakapagbigay na ng 71 milyon na libreng sakay sa mga komyuter.

At kamakailan lamang inihayag ng DOTr na ang libreng bus rides ay magiging available 24/7 mula Disyembre 15 hanggang Disyembre 31 pero ito na anila ang magiging huling subsidiya ng departamento matapos mabigong makahanap ng pagkukunan ng pondo para sa taong 2023. Sa ngayon, ang libreng sakay ay limitado lamang mula 4 AM to 11 PM. Nasa P13 naman ang pamasahe para sa unang 5 kilometro (km) at P2.20 kada susunod na kilometro sa mga hindi nakakaabot sa oras.

Sinabi naman ng LRT-2 management na itinigil na nila ang libreng sakay sa mga estudyante mula Nobyembre 6 at sinabi pang tinatayang umaabot sa P30 milyon ang kanilang pagkalugi sa kita mula nang umpisahan ang programa noong August 22. Nasa 25,000 hanggang 30,000 estudyante ang sinasabing nabenepisyuhan ng libreng sakay. Sa ilalim ng Marcos administration, nakapagbigay ng 1.6 milyon na libreng sakay ang LRT-2.

Kung ang DOTr din po ang tatanungin, hindi na magkakaroon ng Libreng Sakay sa Edsa sa susunod na taon dahil hindi ito isinama ng DBM sa 2023 NEP. Sinabi naman ng DBM na hahayaan na nila ang Kongreso kung bibigyan ng pondo ang Libreng Sakay. Ipinaliwanag po kasi ng DBM na inisyatibo kasi ng nakaraang Kongreso, at hindi ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte, ang programang libreng sakay sa Metro Manila at ang paglagak ng pondo para dito

Kaya naman umaasa po ang inyong lingkod na pag-upo ng mga senador at ng mga kasamahan kong kongresista sa bicam, pagsisikapang masustenahan itong Libreng Sakay program sa susunod na taon. Kailangan pa po ng mga kababayan natin sa kamaynilaan ng ganitong klaseng ayuda. Lalong-lalo na ngayong panahon na kakataas lang ng singil sa tubig ng Maynilad (Maynilad Water Services Inc.) at MWC (Manila Water Co.) at maging ang Meralco (Manila Electric Co.) sa singil sa kuryente.

Sana may ‘forever’ ang Libreng Sakay at ang iba pang programa at ayuda ng ating pamahalaan para sa mga kapus-palad nating kapwa Pinoy. Aminado po tayong taghirap ngayon kaya mas dapat po silang tulungan. Tandaan natin kung tulong-tulong tayo, mas magiging magaan anumang hirap na ating nararanasan.