`Pinas nasungkit suporta ng mga negosyante sa Thailand

Interesado ang mga negosyante mula sa Thailand na magpasok ng puhunan sa Pilipinas, partikular sa imprastraktura, transportasyon, turismo at pagkain, ayon sa Office of the Press Secretary (OPS) kahapon.

Inihayag umano ito ni Kriengkrai Thiennukul, chairman ng Federation of Thai Industries sa ginanap na roundtable meeting ng mga Thai business leader at mga economic manager ng Pilipinas sa Bangkok noong Sabado.

“We are ready to support… investing in food security and infrastructure such as transportation and promoting tourism with the Philippines to enhance the business sector for mutual expansion between the two countries in the future,” sabi diumano ni Thiennukul batay sa pahayag ng OPS nitong Linggo.

Naniniwala umano si Thiennukul na lalong lalago ang ekonomiya ng dalawang bansa kung mapapalakas pa ang pagtutulungan ng Pilipinas at Thailand.

Isinagawa ng delegasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pulong sa mga Thai business leader upang himukin ang mga ito na magnegosyo sa Pilipinas at palakasin pa ang ugnayan sa ekonomiya sa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). (Prince Golez)