PH Blu Boys hahambalos sa Softball World Cup

UMALIS na ng bansa ang Philippine Blu Boys noong Miyerkules para pumalo sa 17th WBSC Men’s Softball World Cup sa Auckland, New Zealand sa Nobyembre 26-Disyembre 4.

Nabatid kay coach Jasper Cabrera na gigil ang PH nines na harapin ang hamon laban sa mahuhusay na karibal. Kahit ang mga practice games muna kontra Denmark at Argentina sa Nov. 22 at 24. At ang mas maaga pang mga ensayo rin kontra Counties Club, Marist at Franklin.

Pinahiwatig ng Blu Boys ang kahandaan sa NZ event nang mangibabaw sa exhibition games laban sa Philippine Air Force at national men’s baseball team bago tumulak sa Auckland.

Ka-Group A ng world No. 21 Nationals ang No. 1 Argentina, No. 5 Czech, No. 6 host country, No. 7 USA at No. 12 Cuba. Nasa Group B ang No. 2 Japan, No. 3 Canada, No. 4 Australia, no. 9 Venezuela, No. 10 Denmark at No. 11 South Africa.

Nabuo sa Pinoy squad sina pitchers Marlon Pagkaliwagan, Leo Barredo, Reagan Parco, Juliuz Rosh dela Cruz at Lyonas de Leon; catchers Melvin De Castro at Kenneth Torres; infielders Jerome Bacarisas, Michael Pagkaliwagan, Julius Diaz at Justin Jhon Rosales; at outfielders Denmark Bathan, Gerone Riparip, Francis Generoso, Mark Janzen Gaspi at Efril Ian Bernardo.

Kasamang coaching staff sina Ray Pagkaliwagan, Edwin Mercado at Isidro Abello. Si Amateur Softball Association of the Philippines secretary general Chezka Altomonte ang nabuo sa delegasyon. (Lito Oredo)