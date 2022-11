Mainit ang pagtanggap kina dating University of the East player Leon Lorenzana at Philippine Basketball Association veteran Paul Desiderio na sinundan nang pagpapasiklab nila sa 2022 Chooks-to-Go Pilipinas 3×3 Quest 2.0 elims Linggo ng hapon sa Ayala Malls Solenad Activity Center sa Santa Rosa, Laguna.

Ito ay matapos pamunuan ni Lorenzana ang Manila Chooks! habang si Desiserio sa Talisay EGS sa impresibong panalo sa magkahiwalay na mga karibal na nagtulak sa kampo na magkasalong lider sa Pool B.

Balik aksyon matapos sumabak sa NEOM Super Quest 2022 sa Dubai noong Oktubre, tumanggap ng malaking tulong ang Manila Chooks sa unang pagsama na si Lorenzana na umiskor ng 10 upang tabigin ang Quezon City Ericcson, 21-13.

Pumukol naman ng 14 points si Desiderio nang tabunan ng Talisay ang GenSan, 22-17. (Lito Oredo)