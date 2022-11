Palasyo nina Marian, Dingdong nakakalula sa laki, ganda

May pasilip na ng kanilang bonggang bahay ang Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes.

Habang nagsu-swimming si Dingdong at si Marian naman ay relax lang sa tila lanai nila with their dog. Ang ganda at ang laki ng bahay.

Sabi ni Dingdong sa kanyang caption sa Instagram, “The things we cherish most often do not come easy.

“A house is no different. We work hard to build it— founded on all the learnings and sacrifices for us to achieve it.

“Soon to be painted with memories we will be creating, and love that we will sharing within, possibly for generations to come.

“What is worth keeping deserves only the things we trust. Subukan ang subok na.”

Sa isang banda, alam namin na dream house talaga nina Dingdong at Marian ang bahay nila ngayon. Kaya ilang taon din at hindi sila nagmadali na ipagawa, pinag-isipan nilang talaga at pinaghandaan.

Jelai sanay sa bardagulan kay Zeinab

Hindi raw naging isyu para kay Jelai Andres ang nangyari sa pagitan nila ni Zeinab Harake. Kung saan, lumabas ang mga naging chat o comment ni Zeinab kay Jelai, gayundin sa iba pang social media influencers/celebrities.

Isa na rito ang tinawag ni Zeinab na “sabaw” si Jelai.

“Okay naman po kami ni Zeinab. Hindi kami nagkaroon ng problem tungkol do’n sa isyu. Pero nag-sorry siya, agad-agad. As in, agad,” saad niya.

Nakausap namin si Jelai nang surpresahin niya sa Angeles City ang C.E.O./President ng Beautédem na si Ms. Rei Anicoche-Tan sa isa sa mga bahay nito.

Nagkataon na pareho rin silang endorsers ni Zeinab.

Sabi pa ni Jelai, “Sabi ko sa kanya kasi super nai-stress na siya, hindi ko pa napapanood no’n ‘yung lumabas na video, tumatawag na siya. Eh, nagda-drive ako, hindi ko nasagot.

“Nag-sorry siya. Sabi ko, ‘wag mong intindihin. Wala sa akin ‘yon.”

Nanggagaling din si Jelai na kung ano man daw isyu ni Zeinab, wala na raw sa kanya ‘yon lalo na kung ikukumpara sa napakarami na niyang pinagdaanan at naging isyu.

Tinanong nga namin siya kung hindi man lang ba siya na-hurt o na-offend?

“Sa akin po, okay lang po sa akin. Sa dami ko pong pinagdaanan, hindi po para intindihin ko pa ‘yung mga gano’n. Wala po sa akin. Okay kami, okay po kami.”

Hindi rin naman daw inisip ni Jelai na baka kahit magkaibigan sila, sa nangyari ay pina-plastic lang pala siya, lalo na at tinawag siyang pinaka-sabaw?

“Hindi po, kasi kilala ko rin po si Zeinab na gano’n siyang magsalita. Prangka, bardagulan. Gano’n siya. Parang kilala ko siya na gano’n so wala lang, hindi po para magkaroon kami ng isyu.”

Definitely, okay na okay raw sila ni Zeinab at iba pang mga kaibigang influencers. In fact, ‘yung video na magkakasama sila bago ang Halloween ay after na lumabas ang isyu.

Sa ngayon, mukhang good vibes lang talaga si Jelai sa buhay niya. Wala rin daw siyang boyfriend ever since na naghiwalay sila ng asawa na pina-process pa ang kanilang annulment.

Korina tinawag na ‘king’ si Rei Tan

Sa November 23 ang actual birthday ng C.E.O./President ng Beautéderm na si Ms. Rei Anicoche-Tan at ever since, kahit na nasa 80 na ang bilang ng mga celebrity endorsers niya, mas gusto raw niyang talaga ang intimate na celebration with every group of friends and family na meron siya.

Pero ‘di na kami magtataka kung sa mismong birthday niya, may mga celebrities na magsu-surpresa sa kanya, lalo na at sa mismong birthday niya ang blessing ng kanyang ultimate achievement as a businesswoman, ang napaka-bonggang 7-storey na Beautéderm Lifestyle Hub located at the heart of Angeles City na may pinaka-malaking clinic sa buong bansa. Nandito na rin makikita ang kanyang A-List Avenue ng mga branded/ luxury items.

Kahit si Korina Sanchez na itinuturing na idol ni Ms. Rei at isa sa dahilan kung bakit daw siya kumuha ng kursong Mass Communication ay “King” pala ang tawag sa kanya, as in, hari.

Ayon dito, “ Ang tawag niya sa akin, King. Kasi raw, pina-feng shui niya ‘ko at sabi raw, ‘yung past life ko, isa akong King.

“Kaya raw pala kahit na ang liit ko lang, pero iba raw ‘yung power.”

Hindi rin makapaniwala si Ms. Rei na mula sa pagiging idolo niya, endorser na niya Sa Beautéderm ang newscaster/host.

Ngayong birthday niya, wala raw siyang ibang wish kung hindi good health para tuloy-tuloy lang din ang mga business para sa mga tinutulungan niya, lalo na ang mga scholars niya na anak ng mga staff at empleyado niya.

No wonder, she’s blessed.