Nadine gustong ipa-‘clone’ ang sarili

May pinagdaanan na naman ba si Nadine Lustre at problemado na naman siya, at ginusto niyang magkaroon ng isa pang katawan?

Mababasa sa tweet ng aktres ang pagkabuwisit niya sa hindi naman niya sinabing dahilan.

Nais lang ni Nadine na magkaroon ng isa pang parehong persona at katawan para lang magawa nito ang maraming bagay.

“There’s so much sht I wanna do. If cloning was possible I would’ve done it already,” tweet ni Nadine.

Kahit alam ng mga netizen ang tinutukoy sa “cloning” na gusto ni Nadine, kanya-kanya sila ng reaksyon.

Sabi ng isa, kaya naman daw ni Nadine ang maging multi-tasker. Hirit ng isa, kumuha nal ang ng personal assistant, full time driver si Nadine para gumaan ang trabaho niya. (Rey Pumaloy)