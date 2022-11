Michael Concio Jr. namayagpag sa rapid ng Asian junior chess

KUMINANG si seventh seed International Master Michael Concio Jr. sa 41st Asian Juniors Chess Championship 2022 – (boy’s) rapid event noong Biyernes ng gabi sa Knights Templar Ridge Hotel sa Tagaytay City.

Nagrehistro ang 17-anyos na Pinoy woodpusher ng 6.5 points mula sa six wins at one draw para sorpresang pamayagpagan pamayagpagan ang seven-round side event na ipinatupad ang 10 minutes plus 10 seconds increment.

Giniba ni Concio sina No. 22 Arena Fide Master Michael Michio Dela Cruz, No. 21 untitled Noah Combs ng Guam, 10th seed FM Eldiar Orozbaev ng Kyrgyzstan, No. 14 untitled Ramadhan Dziththauly ng Indonesia, at eight seed FM Arman Hakemi ng Iran.

Sinilat niya si second seed IM Neelash Saha ng India at tumabla kay ninth seed untitled Indian Chatterjee Utsab sa fourth round.

Pumangalawa sa 31 manlalaro, siyam na bansang pigaan ng utak si Kyrgyzst FM Eldiar Orozvaeb na may 5.5 markers samantalang tumersera si Dziththauly na naka-5.0 puntos.

Pumang-apat ang isa pa sa 16 na isinabak ng National Chess Federation of the Philippines na si top seed IM Daniel Quizon (4.5 pts.).

Sa girl’s side, 1-2-3 sina Woman IM fifth seed Iranian Anahita Aadehifar (5.5), at WFMs third seed Kazakhstani Nazerke Nurgali (5.5) at fourth seed Vietnamese Ngoc Thuy Duong Bach (5.0)

Pumang-10 naman ang isa sa apat na pambato ng ‘Pinas na si Mary Joy Tan (3.5).

Tumulak na ang 32-player (boy’s)at 20-woodpusher girl’s main event, standard competition Linggo. Suportado ang 9-round Swiss system event ng Asian Chess Federation (ACF), Philippine Sports Commission at ni Tagaytay Mayor Abraham Tolentino. (Elech Dawa)