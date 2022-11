Mga Pinoy may trabaho sa Saudi construction boom – PBBM

May trabahong naghihintay para sa mga overseas Filipino worker (OFW) sa Saudi Arabia, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Sa media interview sa kanya sa Thailand, inihayag ng pangulo ang napag-usapan nilang dalawa ni Saudi Crown Prince at Prime Minister Mohamed bin Salman nang magkaroon sila ng bilateral meeting sa 29th Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Leaders’ Meeting na ginanap sa Bangkok noong Biyernes.

“Sinabi ko nga nung after the 1973 oil crisis, the building boom of Saudi Arabia was the one [that] instigated the new surge of OFWs and he immediately stopped me and he said that’s not a building boom, the one that’s coming is the building boom, that’s nothing compared to what we are going to do, so we will need more workers, and so that’s another opportunity for us,” sabi ng pangulo.

Kung kaya’t malaking oportunidad aniya para sa mga OFW ang binanggit ng Saudi crown prince na `building boom’ sa kanilang bansa kung saan kinakailangan pa nila ng maraming manggagawa.

Bukod sa trabaho, napag-usapan din umano nila ang isyu tungkol sa langis at fertilizer supply.

Dito binanggit umano ng pangulo sa crown prince na noong 1970s ay ipinadala siya ng amang si dating pangulong Ferdinand E. Marcos sa Saudi Arabia upang makipag-usap ukol sa suplay ng petrolyo sa Pilipinas.

“Sabi niya, well we can discuss it again, discuss it again. So babalikan natin lahat `yun. Labor, may mga specifics talaga. Pero sa fuel, oil supply, we touched upon it, but we just have to pursue it further. ‘Yung fertilizer mukhang mas madali, baka mayroon tayong makuha sa kanila,” ayon kay Pangulong Marcos. (Prince Golez)