Istulen Ola, Winners Parade magpapasinghot ng alikabok sa Philracom Junevile Stakes Race

AARANGKADA ang magkakamping sina Istulen Ola at Winner Parade laban sa siyam na karibal sa Philippine Racing Commission 2nd Leg Juvenile Stakes Race sa Metro Manila Turf Club Inc. sa Malvar/Tanauan, Batangas sa Disyembre 4.

Papatungan ni class A rider John Alvin Guce si Istulen Ola habang si former Philippine Sportswriters Association Jockey of the Year Patricio Ramos Dilema ang rerenda kay Winner Parade sa 1,400 meter race.

Ang ibang nagsaad ng pagsali sa event na suportado ng Philracom ay sina Earli Boating, Gintong Hari, Grand Monarch, Jaguar, La Trouppei, Light Bearer, Orange Bell, Rough Cut at Secretary.

Nakalaan ang papremyong P1.8M dito na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta.

Hahamigin ng mananalo ang P1.080M, may P360K ang sesegunda, P180K sa tetersera, P90K sa pang-apat, P54K sa panlima at P36K sa pang-anim.

Magbubulsa rin ng P90K ang winning breeder, P54K sa pangalawa at P36K sa pangatlo. (Elech Dawa)