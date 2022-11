Ichie Atlamirano nagpa-wow sa San Sebastian Golden Stags

Mga laro sa Martes

(Filoil Ecooil Centre, San Juan)

12 nn – EAC vs AU

3 pm – CSB vs SBU

ASINTANG tapusin ni Ichie Altamirano ang amateur career sa magandang senaryo nang dalhin ang San Sebastian Golden Stags sa muling pagkaldag sa Emilio Aguinaldo Generals, 62-59 sa 98th National Collegiate Athletic Association 2022 seniors basketball tourney second round elims rematch Linggo ng hapon sa Filoil Ecooil Centre sa San Juan City.

Nasa kanyang huling taon sa liga, umararo ang 24-anyos at tubong Antipolo ng 14 sa 18 points sa first half kabilang ang apat na three-point shot upang makakambal na salanta ang Baste na pumirmi sa panlima sa 8-9 win-loss slate.

May 7 rebounds, 5 assists, at tig-1 block at steal pa si Altamirano na binaon ang EAC sa magkadikit na tipalon upang bumagsak sa 2-15 na pang-10 at kulelat.

Dehins nabitbit nang iniskor na 15 ni Nat Cosejo ang Quiapo-based team. (Gerard Arce)