HR susi sa magandang pagbabago ng trabaho

KRITIKAL ang naging papel ng Human Resource (HR) management sa sektor ng publiko sa pagharap sa hamon ng panahon kaugnay ng transpormasyon o pagbabago sa ‘workplace’ dulot ng COVID-19 pandemic.

Ito ang binigyang-diin ni Civil Service Commission (CSC) Chairperson Karlo Alexie Nograles sa virtual message nito sa idinaos na ‘Seminar-Conference on Public Sector Productivity’ sa Development Academy of the Philippines (DAP) nitong Biyernes via hybrid mode.

Sinabi ni Nograles na ang pandemya na naging problema sa buong mundo ay nagdulot ng pagbabago kung paano magsisipagtrabaho ang mga tao at paano kikilos ang mga organisasyon. Ang HR, ayon sa CSC Chairperson ang naging sentro ng mga pagbabago sa pamamaraan ng pagtratrabaho ng mga tao.

“HR was given the chance to strengthen its role and to contribute in ways that will be more effective and more valued than ever before. Instead of seeing the glass as half-empty, organizations, which include our government offices, are allowed to implement changes with HR at the forefront,” pahayag ni Nograles.

Ang seminar-conference ay may temang ‘Creating an Agile and Productive Public Sector in the New Era of Governance’ at itinampok ang pangangailangan para makabuo ng mga makabagong skills upang suportahan at mapanatili ang kakayahan o kapabilidad ng mga civil servants para makasabay ang mga ito sa transpormasyon sa pagharap sa hamon ng panahon.

Sinabi ni Nograles na ang HR ay dapat na maging episyente at istratehiko na tinukoy ang CSC’s PRIME-HRM (Program to Institutionalize Meritocracy and Excellence in Human Resource Management) na nagsusulong ng pag-akma sa digital transformation.