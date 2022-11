Gobyerno kinukulit na sa Mindoro brownout

Nanawagan ang isang mambabatas sa gobyerno na agad solusyunan ang walang humpay na brownout na nararanasan sa Mindoro.

Ayon kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers party-list Rep. France Castro, mayroong magagawa ang gobyerno para tugunan ang problema ng mga taga-Occidental at Oriental Mindoro.

Unang dapat na gawin ay dagdagan aniya ang fuel subsidy sa paggawa ng kuryente dahil tumaas ang presyo ng produktong petrolyo.

Sinabi ni Castro na dapat ding ibaba ang missionary subsidy sa pamamagitan ng pagbabawas sa paggamit ng mahal at mapaminsala sa kalikasang diesel fuel para sa off-grid generation.

Dapat din aniyang seryosohin ng gobyerno ang paglulunsad ng hybridization program sa mga off-grid area sa pamamagitan ng pagtatayo doon ng planta ng mas mura at mas malinis na renewable energy sources na sasabayan ng isang energy efficiency at saving program para mabawasan ang konsumo.

“With these measures we can immediately bring back power to Mindoro,” sabi in Castro.

Muli ring nanawagan si Castro na ibasura ang Electric Power Industry Reform Act (EPIRA) upang muling makapagtayo at makapag-operate ang gobyerno ng mga planta ng kuryente para bumaba ang presyo nito. (Billy Begas)