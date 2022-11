Gilas 1 lang inakyat ng FIBA ranking

BAHAGYA lang umakyat ang Gilas Pilipinas sa pinakabagong International Basketball Federation World Men’s Ranking matapos ang dalawang tagumpay sa Midle East sa buang ito sa panglimang window ng 19th FIBA World Cup 2023 Asian Qualifiers.

Mula sa pang-41, sumampa sa pa-40 puwesto sa mundo ang national men’s 5×5 hoop.

Sa panguna ni Kai Zachary Sotto, pinabagsak ng Pinoy quintet ang Jordan, 74-66, sa Amman noong Nobyembre 11 at tinambakan ang Saudi Arabia, 76-63, nu’ng Nov. 14 sa Jeddah para walisin ang road games tungo sa 5-3 win-loss record sa Group E.

Pero ang ranking ng Nationals ay lumalabas na pangwalong lang para sa Asia kung saan ang Australia ang No. 1.

Susunod sa PH ang pang-anim at huling window ng Asian qualifiers laban sa Lebanon at Jordan sa Pebrero 24 at 27, 2023 sa Philippine Arena sa Bulacan.

Maaring makalaro na sa ‘Pinas bilang naturalized player si Justin Brownlee na kasalukuyang pinoproseso na para maging PH citizen. (Lito Oredo)