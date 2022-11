Gerald, Piolo panis sa kaguwapuhan ni Baron

Pang-matinee idol na at hindi kontrabida ang itsura ngayon ni Baron Geisler. Sa latest post niya sa IG, makikitang naka-formal outfit siya, light blue long sleeves, baston slack pants, leather shoes.

Lumabas ang kaguwapuhan ni Baron na hindi nakita sa kanya dahil nga sa image niyang basagulero. Naging marungis ang imahen at itsura ni Baron dahil sa mga negative issue, kaugnay sa pagiging alcoholic, kung saan ilang mga artista rin ang nakabanggaan niya dahil sa kalasingan.

Komento ni @annaimsv, “From a notorious bad boy to a changed man. You’re so lucky to have a very loving and supportive wife po. Stay on the right path”.

“True,” tugon ni Baron.

Sey naman ni @em_em_reyes, “Boy next door lang ang dating, yung puwede ipakilala sa parents. God bless you Baron. Tabing ilog days pa lang fan na ako. I watched Doll House thrice kase kaka-miss ang acting mo…”

Kilig na sabi naman ni @realasianbeauty, “Fresh parang 18 ulet hehe.”

Syempre, malaking tulong ang stylist ni Baron sa kanyang look pero malaking bagay ang pagkundisyon ng aktor sa kanyang itsura at ang pagpapaganda ng kanyang katawan.

Well, chika nga nila, panis daw sina Gerald Anderson, Piolo Pascual sa kaguwapuhan ngayon ni Baron, ha! (Rey Pumaloy)