DOH tambak utang sa mga health worker

Nagpapasaklolo na ang mga health worker kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maibigay ang kanilang back pay at emergency allowance na itinakda ng batas.

Ayon kay Robert Mendoza, presidente ng Alliance of Health Workers (AHW), malaki na ang pagkakautang ng DOH sa mga health worker dahil sa hindi pa rin naibibigay hanggang sa kasalukuyan na mga benepisyong para sa kanilang hanay.

“Marami pa po silang utang, mula noong nag-expire `yung ating Bayanihan 2 law noong June 2021. May utang pa sila ng July to December 2021, and then July 2022 up to the present,” wika ni Mendoza sa panayam ng Teleradyo nitong Linggo.

Naibigay na aniya ang mga benepisyo sa mga DOH hospital pero mayroon pang mga pagamutan sa mga rehiyon, local government unit at mga pribadong ospital na hindi pa nabibigyan ng One COVID Allowance (OCA) mula Enero hanggang Hunyo 2022.

“Ang iba two months pa lang ang naibigay,” ani Mendoza mula diumano nang ipatupad ang batas emergency allowance.

Ang emergency allowance ay batay sa Republic Act No. 11712 o Public Health Emergency Benefits and Allowances for Health Care Workers Act na inaprubahan sa panahon pa ng dating pangulong Rodrigo Duterte noong Abril 7, 2022.

Nilinaw ni Mendoza na mula ng magkaroon aniya ng RA 11712 ay hindi pa nabibigay kahit isa sa mga benepisyo nila sa naturang batas.

Maging sa panahon aniya ni Duterte hindi agad naibigay ang kanilang mga emergency allowance.

“Nagbigay na nga ng deadline ang pangulong Duterte pero wala ring nangyari,” ani Mendoza.

Binanggit nito na nagkaroon pa aniya ng problema dahil binago ang Implementing Rules and Regulations o IRR sa pagsusumite ng requirements para sa pag-claim ng kanilang mga benepisyo. Subalit naisumite na rin aniya lahat ng mga kinakailangang dokumento at hinihintay pa naman na ilabas ng Department of Budget and Management ang pondo.

Binigyang-diin ni Mendoza na may kapangyarihan ang pangulo ng bansa sa ilalim ng RA 11712 para magawan ng paraan na mabayaran ang back pay ng mga health worker para sa emergency allowance upang hindi aniya mademoralisa ang anilang hanay sa kakahintay.