Cris Nievarez, 12 pa papalaot sa Asian Rowing Championships

SASAGWAN ang 13-man national team na pangungunahan ng 2020+1 Tokyo Olympian na si Cris Nievarez sa 22nd Asian Rowing Championships 2022 sa Nobyembre 30-Disyembre 5 sa Rayong, Thailand.

Pokus muna ang 22-anyos at tubong Atimonan, Quezon sa pagkakataong ito sa men’s lightweight double sculls at men’s double sculls kasangga si Christian Joseph Jasmin.

Gustong matasahan ng Philippine Rowing Association coaching staff ang tsansa ng magkapareha kontra sa mga tigasin sa rehiyon matapos ang impresibong top 13 finish sa World U23 Championships noong Hulyo sa Italy.

Kumpiyansa si Nievarez na ang matinding pagsasanay sa nakaraang buwan ang magbibigay sa kanila ni Jasmin ng tagumpay sa Thai continental rowfesr at putulin ang siyam na taong tagtuyot sa medalya ng bansa sa kompetisyon.

Huling nakamedalya ang ‘Pinas sa Guangdong 2003 Asian rowfest kina Alvin Amposta at Nestor Cordova nang makapilak sa men’s lightweight doubles.

Pero inaasahang babalik si Nievarez sa kanyang paboritong event na single sculls sa susunod na taon sa paghahanda sa 2024 Paris Olympics qualification.

Ang iba pang mga sasabak sa Thai rowfest ay sina Kristine Paraon sa women’s single sculls, Joanie Delgaco at Feiza Jane Lenton sa women’s lightweight doubles sculls, Delgaco, Lenton, Alyssa Go, at Tammy Sha sa women’s lightweight quadruple sculls, Mirielle Qua at Amelyn Pagulayan sa women’s double sculls, Edgar Ilas at Zuriel Sumintac sa sa men’s pairs at sa lightweight men’s fours kasama sina Roque Abala at Athens Tolentino. (Lito Oredo)