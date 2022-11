Anne bumitaw sa pagbirit ala-Morissette, Regine, Sheryn

Aliw na aliw ang mga netizen sa sariling bersyon ni Anne Curtis ng makapatid-litid na kantang “Gusto Ko Nang Bumitaw” sa noontime show nila na “It’s Showtime” nitong Sabado.

Una nito, tila excited pa si Anne na inanunsiyong mag-a-attempt siya na kantahin ang naturang kanta na nag-trending mula nung mag-collab dito sina Regine Velasquez at Morissette. Sinundan pa ito ng collab din ni Mori along with Sheryn Regis.

“Gusto Ko Nang Bumitaw” sa opening prod namin hahaha. Pasensya na po madlang people!” tweet ni Anne, na tila may pasintabi na agad sa mga makakapanood ng pagkanta niya along with Jackie Gonzaga at Cianne Dominguez.

Eto na nga, napasubo na sila sa stage kaya wala nang atrasan. Binubuyo pa sila ng co-host nilang si Vice Ganda, na rinig sa mic ang pag-okray sa kanila.

Pero huwag ka, they give their all para lang kahit papaano ay makapantay sa standards ng mga tunay na biritera, huh!

Kese hodang tila pinupunit na yero, or mga pusang naglalampungan sa bubong ang dating ng kanilang trio, the song, or the show, must go on! Hahaha!

Sa sobrang hirap nga raw i-belt ng naturang kanta, isinumpa na ni Anne ang pagkanta nito.

“Confirm po. Ayaw po magpakanta sa iba ung kantang ‘Gusto Ko Nang Bumitaw’ pang Sheryn , Morissette & Ate Reg lang daw talaga. Hindi na po mauulit! Hahahaahahaha,” tweet ni Anne.

Alam naman ng lahat na mahilig sa pagkanta si Anne. Pero minsan, hindi sila hilig ng kanta.

Ligwak man sa mga tunay na singer ang rendition ni Anne ng “Gusto Ko Nang Bumitaw”, aba’y trending pa din ito. Meaning, pinag-usapan pa rin kahit pa sintunado ang atake nila. (Batuts Lopez)