Angelo Kouame, Blue Eagles muling dinagit ang Tamaraws

Mga laro sa Miyerkoles

(SM Mall of Asia Arena, Pasay)

11 am – UST vs UP

1 pm – NU vs DLSU

4:30 pm – AdMU vs UE

6:30 pm – FEU vs AdU

Naging matatag sa free throw si Ange Kouame at mga kasangga Ateneo Blue Eagles sa huling bahagi ng fourth quarter upang tukain ang come-from-behind win kontra FEU Tamaraws 71-65, at kopoin ang playoff berth sa 85th University Athletic Association of the Philippines 2022 men’s basketball tourney second round elims Linggo sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay.

Pumoste ang Gilas naturalized player ng 20 puntos kabilang f-of-19 sa FTs, 14 rebounds, 3 assists at 1 block. May tig-apat na freebie din sina Rence Padrigao at Dave Ildefonso sa 14.2 at 6.9 segundo ng final canto.

Binura ng Katipunan-based squad ang 19 na puntos na kalamangan ng Tams sa first half sa matinding atake sa third upang mapaamo uli ang FEY at makuha ang 8-3 win-loss kartada, lumaki ang tsansa sa top-two na may twice-to-beat edge sa Final Four.

Sumuporta rin AdMU si Padrigao na tumuka ng 13pts, 6 feeds at, at 5 boards para isalya ang biktima sa pangatlong taob tungo sa 4-8 kahit umsikro ng 19 si Xyrus Torres. (Gerard Arce)