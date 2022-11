ABS-CBN staff nasa AllTV na: Ruffa, Cesar, Diego wanted sa Hawaii

Bukas na haharap sa entertainment press sina Ruffa Gutierrez, Ciara Sotto and Mariel Rodriguez-Padilla para sa morning show nila sa AllTV, ang ‘M.O.Ms: Mhies on a Mission’, dahil sa November 28 na ang pilot episode nila.

Station-produced ang show na ‘yon ng tatlo at si Ruffa, sobrang excited dahil mga dati rin niyang nakasama sa mga naging show niya sa ABS-CBN (‘The Buzz’, ‘Ruffa & Ai’ at iba pa) ang creative and production staff no’n.

So, sabi nga ni Ruffa, hindi na siya nanibago pa.

Eh, close rin naman si Ruffa kay Mariel dahil barkada ni Richard Gutierrez noong high school days nila ang misis ni Robin Padilla. Si Ciara naman, kapitbahay nila sa Quezon City at malapit sila sa pamilya nito.

Kuwento nga ni Ruffa, kapag magkakasama sila sa taping, sobrang chikahan silang tatlo. At sa daldal at talino naman kasi nila, anything under the sun ay puwede nilang pag-usapan, ‘noh?!

Naloka nga lang pala ako, Dondon (my dear editor), dahil marami sa entertainment press ang gustong tanungin sina Ruffa at Ciara tungkol sa ‘something in common’ nila — siyempre, ang tinutukoy nila ay si John Lloyd Cruz.

Maging comfortable kaya sina Ruffa at Ciara bukas kung tatanungin tungkol doon?

Eh, nanligaw rin noon si Senator Robin Padilla kay Ruffa na ngayon ay husband ni Mariel, ano kaya ang magiging reaksiyon nilang dalawa kapag tinanong tungkol doon?

Naku, knowing Ruffa at Mariel, tiyak na magiging masaya lang ang sagot nila kapag tinanong ng tungkol doon, huh!

Bongga!

Anyway, dahil nga sa AllTV (the new Channel 2), maraming mga nawalan ng trabaho sa ABS-CBN ang may regular income na naman ngayon.

Katulad nga sa ‘M.O.Ms: Mhies on a Mission’, ang daming galing sa Kapamilya Network.

Siyempre nga naman, life goes on pa rin para sa mga staff na ‘yon na nawala sa ABS-CBN. Hindi naman puwedeng magmukmok na lang sila dahil talagang mga magagaling ang mga staff na ‘yon na nanggaling sa Kapamilya Network.

Anyway, kuwento nga pala ni Ruffa, sobrang excited siya para sa new morning show nila nina Mariel at Ciara. May kanya-kanya raw silang task lalo na on a mission nga sila sa show na ‘yon.

Bongga!

Anyway, bukod sa ‘M.O.Ms: Mhies on a Mission’ ay may new movie rin si Ruffa sa Viva Films na sisimulan na niya very, very soon at pupunta rin sila nina Cesar Montano at Diego Loyzaga sa Hawaii para sa ilang shows doon.

Sa December na ang alis nila para sa shows nila sa Honolulu, Big Island at Maui.

Most requested silang tatlo na pumunta ng Hawaii dahil sa pelikula nilang ‘Maid in Malacañang’.

So nice!