6 buwan nag-iwasan: Sharon umamin sa ‘hiwalayan’ kay Kiko

Sa likod ng sweetness overload na mga larawan nina Sharon Cuneta, Kiko Pangilinan, nalantad na may pinagdaanan palang pagsubok ang dalawa bilang mag-asawa.

Pinangalandakan ni Sharon sa Instagram na muntik silang maghiwalay ni Kiko, at umabot daw sa anim na buwan ang kanilang tampuhan.

Nasa caption ni Sharon sa yakap picture nila ni Kiko na, halos maghiwalay sila ng dating Senador.

“Reunited after 6-month long L.Q. which we thought would lead to a separation @ryan_agoncillo @officialjuday @yohanation,” sabi ni Sharon.

Parehong dumalo sa 18th birthday ng panganay na anak nina Judy Ann Santos, Ryan Agoncillo si Yohan, sina Sharon at Kiko.

At sa mga lambingan moment nila ni Kiko, hindi napigilan ni Sharon na ibahagi ang kuwento ng sitwasyon nila.

Kinatuwa naman ito ng mga solid fan ni Sharon at nag-comment na dapat ay maging mas matatag ang dalawa bilang mag-asawa. (Rey Pumaloy)