3 tigok sa SUV ni doc

Tatlo katao ang nasawi matapos ang mga itong masalpok ng isang sport utility vehicle o SUV sa Barangay Davila, sa bayan ng Pasuquin, Ilocos Norte noong Sabado.

Kabilang sa namatay ang isang 14-anyos na dalagita at dalawang senior citizen matapos mabangga ng puting SUV na Geely Coolray sa national highway na sinasabing minamaneho ng isang doktor. Hindi na tinukoy ang mga ito sa hiling na rin ng kamag-anak ng mga biktima.

Ayon kay Pasuquin Police Station (PPS) commander P/Maj. Vencioly Luzano, unang nabangga ng SUV ang isang nakahintong motorsiklo nang mag-overtake ito sa isang sasakyan gamit ang outer lane ng kalsada.

Nawalan ng kontrol ang driver at nabangga din ang naglalakad na mag-lola at saka bumangga pa sa isang kulong-kulong.

Dead on the spot ang dalagita at namatay habang ginagamot sa ospital ang kanyang lola at ang matandang nagmamaneho ng kulong kulong.

Nahaharap ang driver ng SUV sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. (Ronilo Dagos/Allan Bergonia)