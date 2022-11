2 milyong kabataang Pinoy biktima ng online sex abuse

Lumabas sa isang pag-aaral na aabot sa dalawang milyong kabataang Pilipino ang nakaranas ng online sexual abuse at iba pang uri ng pagsasamantala sa kahinaan ng mga menor de edad.

Kung kaya’t hinimok ni Senador Sherwin Gatchalian ang gobyerno na panatilihin ang maigting na pagsugpo sa online sexual abuse and exploitation of children (OSAEC).

Ayon kay Gatchalian, may dalawang bagong batas na lalong nagpapaigting sa kakayahan ng pamahalaan na sugpuin ang OSAEC at iba pang uri ng child trafficking at pang-aabuso laban sa kabataan.

Ito ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 o Republic Act No. 11862 at Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children (OSAEC) and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials (CSAEM) Act o Republic Act No. 11930.

Base aniya sa isang pag-aaral na pinamagatang “Disrupting Harm in the Philippines: Evidence on online child sexual exploitation and abuse,” 20 porsyento ng kabataang gumagamit ng internet at may edad na 12 hanggang 17 ang nakaranas ng matinding online sexual abuse noong 2021.

May 950 kabataan ang lumahok sa naturang survey. Kung itutugma umano ang resulta nito sa kabubuan ng populasyon, lalabas na aabot sa dalawang milyong kabataang Pilipino ang nakaranas ng ganitong klaseng pang-aabuso at karahasan.

Ayon sa pag-aaral, ilan sa mga naranasan ng mga biktima ang pag-blackmail sa kanila upang pumayag na gumawa ng mga malalaswang aktibidad. Ang iba naman ay pinipilit na gumawa ng mga sekswal na aktibidad kapalit ang pera at mga regalo. (Dindo Matining)