Trisha Gayle Tubu, Adamson 3rd sa Shakey’s Super League

BINITBIT ni Trisha Gayle Tubu ang Adamson University (AdU) Lady Falcons sa huling dalawang set upang agawin sa University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses ang tansong medalya, 25-27, 25-20, 16-25, 25-22, 15-11 sa battle-for-third ng Shakey’s Super League 2022 Collegiate Pre-Season Tournament sa Rizal Memorial Coliseum, Sabado.

Humarabas si Tubu ng 15 attacks, 1 block at 2 aces kung saan sinandigan ng Lady Falcons ang krusyal nitong dalawang puntos na nagtulak sa 14-11 abante sa ikalimang set bago tinapos ni Antonette Adolfo ang laban sa isang spike para angkinin ang ikatlong puwesto sa naturang developmental volleyball league.

“Malaking tulong po sa amin ang panalo na ito dahil marami pa kaming dapat na matutunan tulad sa blocking pati na rin sa defense namin,” nasabi lamang ng mula Concepcion, Tarlac na si Tubu.

Tabla muna ang iskor sa 11-all bago natawagan ng violation ang Golden Tigresses sa pagtawid ng paa ng isa nitong player na nagbigay sa Lady Falcons ng 12-11 bentahe. Dito na umiskor ng magkasunod si Tubo bago tinapos ni Adolfo ang laban.

Samantala’y sumandig ang Ateneo de Manila Lady Eagles kay Alexis Miner na nagtala ng 6 attacks, 2 blocks at 1 ace sa pagsungkit sa panglimang puwesto sa pagbigo sa University of the Philippines (UP) Lady Maroons, 25-17, 25-27, 25-20 at 25-12.

Binigo naman ng Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws sa tulong ni Alyssa Devosora na may 13 puntos para sa pampitong puwesto sa pagbigo sa University of Perpetual Help System Dalta, 25-18, 25-10, 25-27 at 25-17.

Ang Shakey’s Super League Collegiate Pre Season Tournament ay hatid din ng Philippine Sports Commission, CHED, Team Rebel Sports, Mikasa, F2 Logistics, United Auctioneers, Cherrylume, Eurotel, UPLive, Dr. J Rubbing Alcohol, Toby’s Sports, Nature’s Spring at Plus Network. (Lito Oredo)