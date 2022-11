‘Tapos na iyakan’ Toni Gonzaga wala nang kinatatakutan

N aranasan nga rin ni Toni Gonzaga kung paano isnab-isnabi ng mga taga-showbiz nong bago-bago pa lang siya. Aba, parang kailan lang `yon, at heto nga, 20 taon na pala ang nakararaan, ha!

“Hindi naman mawawala ‘yan sa industriya, lalo na kapag bago ka pa. Initiation ‘yan ng lahat ng mga baguhang artista. Dadaan at dadaan ka talaga sa ganun, na mai-experience mo ang hindi magagandang treatment from you co-workers staff, production.

“At `yun ang na-realize ko, na if you don’t love what you’re doing, you will not stay in the business. Kasi it takes a lot of passion, determination, perseverance to push thru the rejections, to push thru the struggles.

“Na realize ko part `yon, kasi sa lahat ng mga celebrity na nakausap ko, lahat sila may mga ganung experiences, na hindi maganda, noong nagsisimula sila,” sabi ni Toni sa presscon ng ‘I Am Toni’ 20th anniversary concert niya, na ginanap sa Winford Manila Ballroom.

Sino sa mga nang-isnab sa kanya ang iniyakan niya?

“Naku, kapag 2 decades ka na sa industry, maraming iyak na diyan. Marami ka nang inilabas na luha. Pero, kapag babalikan mo nga ang karera mo, ang kapalit naman ng marami mong iyak, marami ring blessing.

“So, magpu-focus ka na lang sa mga blessing, kesa sa mga iniyakan mo. Kasi ang mga iniyakan mo, nagkaroon naman ng magandang kapalit,” sabi niya.

Anyway, ang bongga ng ng career ni Toni sa loob ng 20 taon, ha! Imagine, bukod sa mga teleserye na ginawa niya noon, mga kanta na pinasikat niya, mga pelikulang bumenta sa takilya, heto at may YouTube channel siya, may show sa AllTV, at may pelikula pa sa Metro Manila Film Festival kasama si Joey de Leon.

At ‘yun nga, magku-concert pa siya sa January 20, 2023, ang ‘I Am Toni’.

“Very thankful, very grateful, I mean, 20 years in the industry. What a way to celebrate it, ‘yun nga, working with the legend, with the icon.

“Si Joey de Leon, na I consider as my mentor, when I was starting.

“Kakatapos lang namin ng pelikula, at overwhelming ang experience working with him. Nung in-offer kasi namin sa kanya ang movie, ang hesitations niya ay about protocols, of course the Covid-19, kaya hindi rin siya lumalabas ng bahay. Work from home siya sa Eat Bulaga.

“Sobrang saya namin na natapos na ang project at mapapanood na sa Pasko,” sabi ni Toni.

“Then, this concert nga. Last concert ko ay nung 15th year ko in the industry. But I remember my 10th year, we did it in Araneta, so parang full circle nga itong 20th at sa Araneta ulit,” sabi ni Toni.

Magsisilbing recollection nga raw ang concert niya sa mga nangyari sa kanya sa loob ng 20 taon. Kung paano siya nagsimula, mga nangyari sa kanya, at kung nasaan na siya ngayon.

“It’s a story of everything of my life,” sabi ni Toni.

Pero, sino nga ba si Toni ngayon?

“Kung babalikan natin, simple lang si Toni, at simple pa rin ako ngayon. Pero ngayon mas may confidence na to show everyone who I’m really am, and to not be too much of a people pleaser.

“Kasi na-realize ko noong nagsisimula pa lang ako sa industry, I was so scared. Takot na takot ako pag may presscon, baka magalit sa akin. Ngayon wala nang fear.

“You don’t live in fear anymore. You live with faith. More confidence at alam mo na ang ginagawa mo, why you’re here. Mas masaya,” sabi ni Toni.

Siyanga pala, ang producer ng ‘I Am Toni’ ay ang Godfather Production ni Joed Serrano, at co-producer si Mommy Pinti Gonzaga, sa tulong ng Ever Bilena at Hello Glow.