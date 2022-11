Simon Enciso paputok ng anim na 3-points

Mga laro Libggo: (Araneta Coliseum)

4:30pm — NorthPort vs Converge

6:45pm — TNT vs Ginebra

GINIYAHAN ni Simon Enciso ang San Miguel Beer sa pananatiling buhay ang tsansa sa unang apat na puwesto sa pagtakas ng 108-104 panalo kontra Phoenix Fuel masters sa eliminasyon ng 2022 PBA Commissioners’ Cup sa PhilSports Arena, Sabado.

Nagtala si Enciso ng team-high na 20 puntos tampok ang anim na tres, kasama ang 7 rebounds, 3 assists at 2 steals upang pamunuan ang Beermen na makabangon sa huling nalasap na dalawang sunod na kabiguan at makaangat sa kabuuang 4-5 panalo-talo karta.

“Everybody played their hearts out there and I just want to thank all my teammates today,” sabi lamang ni Enciso.

Tumulong si Devon Scott ng 18 puntos, 14 rebounds, 6 assists, 2 steals at 1 block, habang nagdagdag si CJ Perez ng 16 puntos, 3 rebounds, 4 assists at 3 steals.

“Everybody in the team played their roles and we were able to execute what we had practiced,” sabi lamang ni San Miguel Beer assistant coach Jorge Gallent. (Lito Oredo)