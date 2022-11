Righteous Ruby, iba pa lalarga sa Eduardo Cojuangco Cup

MAKIKILATIS na ang tiikas ng kabayong si Righteous Ruby pagsalang sa Philracom “Amb. Eduardo M. Cojuangco Jr. Memorial Cup” na ilalarga ngayong Linggo sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Dahil sa laki ng premyo ay paniguradong mapapalaban nang todo si Righteous Ruby sa karerang may habang 2,000 metro.

Rerendahan ni jockey MM Gonzales, makakatagisan ng bilis ni Righteous Ruby sina American Factor, Bombay Knights, Dragon Butterfly, Gomper Girl, Raintree Starlet, Runway, Runway Dreamer, Shastaloo, Starinmydreams at Time For Glory.

May garantisadong premyo na P5M na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta kung saan P3M ang kukubrahin ng mananalong horse owner sa evvent na inisponsoran ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon.

Hahamigin ng owner ng second placer ang P1M, ibubulsa ng tresero ang P500,000 habang P250,00, P150,00 at P100,000 ang fourth, fifth at sixth ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)