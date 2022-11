Ramcos Catahan Nulud rock star na, painter pa

Sino ba ang hindi nakakakilala sa isang rock star na, painter pa. Siya ay si Ramcos Catahan Nulud. Maraming hindi nakakaalam kung ano ang mga pinagdaanan ng isang Ramcos bilang isang musikero at isang painter. Ang lahat ng natutunan niya sa buhay ay kanyang pinagpapasalamat sa kanyang ama na si Marcos “Jun” Nulud Jr. Ang kanyang ama na si Mang Jun ang kaunaunahang kasapi ng dating ArtiSta Rita, isang grupo ng musikero na nagtataguyod na mga tradisyunal na musika ng kapampangan. Ang mga sumikat na komposisyon nya ay “Kokak Rak” at “Pasko Napun, Pasko Ngeni, Pasko Bukas”.

Ang lahat ng mga awiting ito ay napa bilang sa album ng Pamanuli na inawit ng grupo at inilunsad noong 2005. Ang ama din niya ang nagturo sa kanya kung paano pahalagahan ang lahat ng kung ano ang talento na meron siya. Bata pa lang ay alam niya na siya ay isang artist na dahil siya ay napapaligiran na ng mga kagamitan sa pag do drawing tulad ng mga paintbrush, pintura ng ibat ibang kulay, canvas at marami pang iba. Simula pa ng bata hanggang ngayon ay hindi na siya na hiwalay sa mga ito. Ito na ang nakagisnan niya sa araw araw ng kanyang buhay. Pangalawa sa magkakapatid na isinilang sa San Juan Nepo Betis, Guagua. Ang kanyang Ama na ang naging kritiko nya sa kanyang mga obra. Lahat ng obserbasyon at sabihin ng kanyang Ama ay talagang pinapahalagahan niya. Dahil alam niya sa pamamagitan ng mga sinasabi sa kanya ng kanyang Ama ay lalong siyang magiging magaling na artist.

Dumating ang matinding pagsubok sa kanya at sa kanyang pamilya ng mamatay ang kanyang Ama. Halos mawalan na siya ng pag asa na ipagpatuloy pa ang kanyang na simulan. Hanggang isang araw ay na gising na lang siya sa katotohanan sa kung ano ba ang mga mahahalagang bagay ang iniwan sa kanya ng kanyang Ama. Ito ang ay pagpapahalaga sa talento na meron siya ang Pagpipinta at ang Musika.

Kaya naman ay muli siyang tumayo at bigyan buhay ang mga alaala ng kanya Ama. Ang kanyang ama naging inspirasyon niya upang ipagpatuloy ang kanyang nakagisnan. Ang kanyang Ama ang nagturo ng mga bagay na hindi niya natutunan sa paaralan..ang “Isang Salita sa Isang Araw”.

Ang paboritong grupo ni Ramcos ay ang sikat na Beatles na siyang naging inspirasyon din niya sa kanyang mga Obra. Ang masidhi niyang paghanga sa grupo ay pangongolekta ng mga memorabilya ng mga kagamitan na nagtataglay ng mga larawan ng grupo. Nang dahil sa isang bagyong nag daan ay nalimos ang lahat ng ito ngunit ang Iba ay naisalba pa niya sa baha . Ginawa niyang pagsamasamahin at gawing parte ng kanyang obra ang mga naisalba niya sa baha.

At dahil sa pagkahumaling niya sa Beatles ay nadiskubre din niya ang kanyang talento sa Musika. At simula din noon ay nagsimula na siyang matutong mag aral mag gitara at makipag jamming. Naging malaking bahagi ng kanyang pag aaral sa musika ay si Danny “Don Sepat” Robillos na tunay na pumiga sa kanya para Ilabas ang kanyang galing sa pag awit at pagtugtog. Nag patuloy ang kanyang musika hanggang kolehiyo kung saan siya ay nag aral sa Don Honario Ventura College for Arts.

Nakilala din si Ram sa pag guhit sa Komiks at ang una niyang naging trabaho ay sa Atlas Publishing. Dito siya nabigyan ang malaking break upang ipamalas ang kanyang galing sa pag guhit at bigyan larawan ang bawat imahe sa mga istorya. Ang unang cover ng pocket book series na kanyang ginuhit ay ang Cookie.

Natuklasan din ang kanyang galing sa pag likha ng animation. Ilan sa kanyang mga proyekto sa animation ay mga sumusunod – “The Little Mermaid” (2008), “Lilo and Stitch “and “My Little Pony” (2012-2013). Sa panahon din ito ay nabigyan siya ng pagkakataon ng isang Kapampangan composer at poet Jose Irwin Nucum para maging children’s illustrator ng librong pambata na may titulong“Iniang Malati Ku”. Siya ay nakaguhit ng halos 240 illustrations na siyang nagbigay buhay sa istorya sa librong ito.

Sa paglipas ng panahon ay muling na buhay ang kanyang hilig sa pagpipinta ng makita at makilala ang isang water color artist na si Erwin Mallari. Nagpasiya siyang tumigil na sa pagtatrabaho para bigyan buhay muli ang kanyang unang hilig sa pagpipinta. Bagamat walang katiyakan ang kita dito ay nag patuloy pa din siya sa pag babalik sa pagpipinta. Napabilang siya sa mga group Art Blast Exhibits. Nagkaroon ng kanyang solo exhibit sa Nova Gallery sa Makati noong 2018 at lahat ng ito ay nabenta. . At ng 2019, naganap ang kanya 2nd solo exhibit sa 1576 sa Bacolor, Pampanga at sa Fashion Interiors sa Makati noong 2022. Naging parte din siya ng maraming group Exhibits tulad “The Heart of Central Luzon: Art Exhibit” i ng Laus Group of Companies at ang kamakailan lang na exhibit na tinawag na “Kalalangan Katimauan” (Art for Peace and Freedom), na binuksan sa MarQuee Mall sa Angeles City noong September , 2022. Pero ang exhibit na tumatak sa kanyang puso na kanyang ginuhit kasama ang kanyang Ama ay Culture and Arts Council Angeles noong 2019 na tinawag na “Father and Son Art Exhibition” – na ginanap bago ang kamatayan ng kanyang Ama.

Samantala nabuo din ang music album na kapampangan Rock songs na may titulong RocKapampangan: The Birth of Philippine Kapampangan Rock” ni Raul Laxamana. Ang layunin nito ay ipaalala sa mga kabataan ang ganda ng Amanung Sisuan sa pamamagitan ng musika. Kinakailangan itong ingatan, pahalagan at ipagmalaki ang kanilang lingwahe. Nangyari ito habang si Ramcos at ang kanyang mga kasama ay kabilang pa sa Nora Aunor Fans Club. Binigyan sila ng pagkakataon para makapag record ng mga kanta para sa album ng isa sa mga banda na kasama sa album ay nag backed out sa proyekto. Binigyan lamang sila ng isang gabi para matapos ang musika na may melody at walang liriko. Nilapatan ito ng liriko na kanyang naalala na tinuro ni Ginang Luding noong sa kindergarten pa siya. At dito na nga natukladan ang waiting “Kaplas”.Ang album ay ginawa ng Holy Angel University sa tulong ng Juan D. Nepomuceno Center for Kapampangan Studies at naging CD album noong February 2008.

Bagamat naging abala sa musika at pagpipinta ay nagagawa pa rin niya gumawa ng mga sariling komposisyon para sa album. Nakapag record at Nakagawa ng 14 na awitin sa tulong ng kanyang mga kaibigan kahit walang manager at producer. Nabuo ang Album na Bogus na dapat ilulunsad noong 2020 ngunit nagbadya ang Pandemic sanhi ng Covid 19. Naunsyami ngunit hindi nawala ng pag asa. Kaya naisipan na lang ibenta ang kanyang CD album sa online. Hindi man niya layunin na pagkakitaan ang kanyang musika ang mahalaga ay ma enjoy ito ng mga kabataan lalo na ang kanyang mga tagasubaybay at tagahanga sa kanyang musika na maaring mapanood at mapakinggan sa You Tube at Spotify. Samantala ang kanyang pinagkakaabalahan ngayon ay pagbuo ng kanyang second album. Sa tingin niya na mas lalong magugustuhan ng kanyang mga fans. Tulad ng kanya iniidolo na si Joey De Leon ay naisip din niya magkaroon pa ng ibang merchandise ang kanyang musika tulad ng t shirt. Kaya naman nagawa niyang gumawa ng t shirt collection ng Bogus. At isa sa nakita niya na nagsuot ng Bogus T shirt ay si Direk Louie Ignacio. Nagsimula na nga niyang buoin ang kanyang Bogus collection tulad ng t shirt at mugs. Binabalak niyang ibenta ang mga ito sa #boguscrib. At isang araw ang kanyang bahay ay magiging art studio na rin.

At bilang isang mabuting anak at kapatid ay patuloy pa rin siya sa pagkalinga sa kanyang ina na si Gng Concepcion at ang kanyang kapatid na si Marcos III o Amar.

Si Ramcos ay patuloy pa rin sa kanyang mga pangarap at tinitiyak niya na ang lahat ng ito ay matutupad sa takdang panahon.

Ang kanyang Obra at Musika ang kanyang buhay at pangarap kaya naman ang sikat na ay Pasikatin pa pa para marami pang makarinig ng kanyang mga musika at marami pang maabot ng kanyang mga obra.