Politika sa militar

Usap-usapan ngayon na tinitira daw si dating Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff (CSAFP) Gen. Andres Centino dahil sa posibilidad na mabigyan ito ng bagong mataas na posisyon. Maagap pa ay binabaklas na raw ang heneral para hadlangan ang mga namumuong kaganapan.

Si Gen. Centino ay dating naging CSAFP noong November 12, 2021 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte pero nitong August 8, 2022 pinalitan siya sa puwesto ni General Vicente Bartolome Bacarro.

Hindi kinakatigan ng Board of Generals ang designation ni Bararro dahil ang kanyang compulsory retirement date ay September 8, 2022. Pero dahil sa Republic Act No. 11709, ang bagong batas na nagtatakda ng fixed term para sa mga senior officials na itinatalaga sa key position, walang naging hadlang sa pagkakatalaga kay Gen. Bacarro bilang CSAFP.

Dahil din sa bagong batas, may tatlong taong termino si Bacarro bilang CSAFP. Nilagdaan ni Duterte ang RA 11709 noong Abril 2022 at naging epektibo ito noong Hulyo 1. Kaya si Bacarro ang kauna-unahang AFP chief na nabigyan ng tatlong tong termino kahit naging 56 anyos na siya noong September.

Pero ang 4-star rank na dapat ay ibibigay sa isang CSAFP ay hindi puwedeng ibigay kay Bacarro dahil hawak pa ito ni Centino na ang compulsory retirement date ay sa February 4, 2023 pa. Habang nanatiling aktibo sa serbisyo si Gen. Centino, hindi makukuha ni Gen. Bacarro ang apat na estrelya.

Si Centino ay sinasabing nominado bilang ambassador to India pero sa ngayon ay nasa floating status pa siya sa militar. At ngayon nga ay may bulung-bulungan na bibigyan daw ito ng ibang puwesto. Dahil dito, agad ding nagsimulang lumutang ang ilang isyu laban kay Gen. Centino.

Ayon sa mga miron, mainit daw ang isang mataas na opisyal kay Gen. Centino. Ang termino ngang aming narinig ay “kinakanal” ng opisyal na ito si Centino. Bakit naman kaya? Nai-insecure kaya ang opisyal na ito kay Gen. Centino?

Nitong Agosto, sinabi ng Malacañang na itatalaga daw si Gen. Centino sa isang bagong posisyon na “befitting a former chief of staff.” Ang posisyon ba bilang ambassador ay masasabi nating “befitting a former chief of staff”? Hmmm, parang nakakapag-isip. Ano kayang posisyon itong ibibigay kay Gen. Centino at maagang nanggagalaiti itong isang mataas na opisyal?

Ano bang mga posisyon ang puwedeng ikawing sa isang dating CSAFP? Defense chief, puwede pero paano naman ang retiradong heneral at dating CSAFP na si Undersecretary Jose Faustino Jr., na siyang officer-in-charge ngayon ng DND. Puwede rin namang italaga uli bilang CSAFP si Centino pero paano naman si Gen. Bacarro?

Medyo masalimuot yata ang mga alingasngas sa militar. Dadagdagan natin ang pagtugaygay sa mga bulung-bulungan dito para hindi tayo maunahan ng mga Marites na makatunog sa mga totoong nangyayari. Sakali mang ilagay sa DND o ibalik bilang CSAFP si Gen. Centino, isa kami sa naniniwalang karapat-dapat naman siyang bigyan ng mataas na posisyon. Abang pa more tayo!