Pauline Obebe, Nicola Diamante namakyaw ng ginto sa COPA Swimming

TIGATLONG gold medal ang nilangoy nina Nicola Diamante at Pauline Obebe sa kani-kanilang dibisyon sa Congress of Philippine Aquatics, Inc. (COPA) Reunion Challenge National Finals nitong Sabado sa Teofilo Yldefonso swimming pool sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex (RSMC).

Si Diamante, 11 mula sa RSS Dolphins, ang namuno sa girls 11YO 100m backstroke Class A (1:19.85); 50m freestyle (32.08) at 200m (2:37.00) para mamuro sa Most Outstanding Swimmer (MOS) award sa kanyang age-group class na may kabuuang 9 na ginto.

Gold naman si Obebe ng Aqua Sprint Swim sa girls 12YO class sa 100m back (1:19.66), 50m free (29.59) at 200m free (2:30.58).

Ang Tournament Director at COPA Board member na si Chito Rivera ay nagpahayag ng kanyang lubos na pasasalamat sa mga indibidwal sa pangunguna ni Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Noli Eala at sa pribadong sektor sa pakikipagtulungan sa programa at aktibidad ng COPA. (Abante Sports)