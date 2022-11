Lindsey Vander Weid, Petro Gazz swak sa semis

NASIGURO ng defending champion Petro Gazz Angels ang ikatlong puwesto sa mainit na laro ni import Lindsey Mae Vander Weid upang masiguro ang semifinal spot nang payukuin ang United Auctioneers-Army Lady Troopers, 25-13, 25-12, 25-19, Sabado, sa nalalapit na pagtatapos ng eliminasyon sa 2022 Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference sa Smart Araneta Coliseum.

Naging matagumpay ang pagkakakuha ng Petro Gazz ng kanilang ikalimang panalo mula sa malupit na laro ni Vander Weide sa 20 puntos mula sa 14-of-35 atake kasama ang apat na blocks at dalawang aces, gayundin ang anim na digs.

Nag-ambag naman si Aiza Pontillas-Maizo ng 12 puntos mula sa 10-of-25 atake, gayundin ang kinana ni Mar Jana Philipps na 10 points.

Naging mahusay ang pagtitimon sa bola ni Djanel Welch Cheng sa 23 excellent sets, habang mayroon ring pinasok na kontribusyon sina Myla Pablo na siyam puntos at May Joy Palma na may walo.

Nanatili namang nasa ilalim ng team standings ang Lady Troopers na walang naipanalong laro sa 0-8 kartada na pinagbidahan ni Laura Condotta sa 12 puntos, pitong digs at anim receptions, habang si Jovelyn Gonzaga ay may limang puntos. (Gerard Arce)