Kung si Karen puwede: Mel bawal magpa-interview kay Korina

Sa ginanap na mediacon para sa ika-20th anniversary ng ‘Magpakailanman’, nabigyang linaw ang napakatagal ng impression na hindi okay sina Mel Tiangco at Korina Sanchez.

Tinanong kasi si Mel kung papayag na ba siya sakali at interbyuhin siya ni Korina. Bilang recently, nagkaroon ng interview sa pagitan nina Korina at Karen Davila naman.

Sabi niya, “You know, ang problema riyan, number one, hindi naman ako pwedeng lumabas sa ibang network. It’s very strict. It’s in my contract. ‘Yun agad ang sasabihin ko sa kanya. Any platform, hindi pwede, 100% ‘yon.”

Pero, okay na nga ba sila?

“You know, there never was anything with me. With me, there was never anything, my dear… I don’t know where that came from.

“Kasi umalis ako do’n (ABS-CBN), pero sa akin, wala…”

May pagkakataon na nagkita pa raw sila sa Rome.

“Nagkita kami sa Rome, ang layo-layo niya, tumatakbo siya sa akin, ‘Mama Mel, Mama Mel.’ Lumapit pa siya.”

At this age of social media at kahit sabihin pa na nasa news siya, name-maintain ni Mel na wala siyang ano mang personal social media account.

“Meron ako sa foundation, sa 24 Oras. Pero ‘yung personal ko, hindi ko na kaya ‘yon.

“Meron din naman, ‘yung sa foundation. Magpakailanman, pero wala akong blog. Wala rin akong Facebook. Ayoko rin no’n.

“Minsan, pagmumulan lang ng away. So iwas na lang ka na lang din.”

At ngayong November nga ay ang selebrasyon ng ika-dalawang dekada ng Magpakailanman. Marami na raw na-attend-an na presscon niya si Mel, pero iba raw ang saya niya ngayon dahil sa mga pinagdaanan kaugnay ng pandemic.

“Tayo ay nakalagpas sa napakahirap na pinagdaanan natin. Tayo ay naririto pa rin, lalo’t higit ang Magpakailanman and going strong and still rating.

“At nakakapagdulot, hindi lang ng entertainment kung hindi nakakapag-uplift ng spirit nila, nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa marami. ‘Yun ang napakahalaga sa amin.”

Ang makulay na kuwento ng buhay ni Megan Aguilar ang napanood ngayong Sabado at ang pang-huling pasabog sa 20th anniversary ng MKM ay no-less, Bea Alonzo na siyang bibida sa isang horror story sa direksiyon ni Jerry Sineneng.

Zeinab Harake lumaki ulo, yumabang

Pagkatapos ng kontrobersiya kay Zeinab Harake kunsaan, lumabas ang mga screenshot ng diumano’y mga hindi magagandang nasabi niya sa ibang celebrities at social media influencer na kaibigan niya rin.

Aminado si Zeinab na na ang dami niya talagang basher.

“Totoo po, ang dami ko pa rin pong natatanggap na mga bashing. Sasabihin ko pa rin na hindi niyo pa rin alam ang kabuuan ng kuwento. Hindi sa pagmamalinis. Kaya lang wala na rin akong time. Hindi ko na rin kailangang mag-explain ng sarili ko sa tao.

“Parang napagod na rin po ako. Sa ibang bagay na hindi ko pino-post sa social media, kinikimkim ko na lang po talaga. Hindi ko naman kailangan ng social media para ilantad lahat ng nangyayari sa buhay ko.”

At sabi pa niya, “‘Yung nangyari sa ex ko, okay na po ako diyan. Done na po ako.”

Mangiyak-ngiyak na si Zeinab nang sabihin na, “Yung nangyayari sa akin ngayon, mula sa pagiging single mom ko, panibagong karanasan ko po. Naging single mom na ‘ko. Mga struggles lalo na sa sarili. Sa pagiging nanay, sa pagiging tao, kaibigan. At mas masakit po siya kesa sa heartbreak. Kasi, sarili mo na po ang kalaban mo.”

Sa kasikatan niya ngayon na biglang lumabas ang controversy niya sa mga kilalang kaibigan din niya tulad nina Jelai Andres at iba pa, naniniwala raw si Zeinab na isa ito sa kapalit ng kung ano man ang meron siya.

“Opo, feeling ko rin po,” sey niya. “Hindi ko na rin naman po gustong magkaroon ng isyu. Akala ko po last issue ko na ‘yon. Pero marami pa rin… marami pa rin darating. Wala na lang din po akong— I mean, nandito na.”

Inamin niya na dahil sa mga paghanga at atensiyon na nakukuha niya, dumarating din siya sa puntong yumabang siya.

Ito ang inamin ni Zeinab sa naging interview sa kanya ni Boy Abunda sa YouTube vlog niya.

“Opo, meron… hindi po tayo magpapaka-plastic. Pero hindi ko naman po siya para makasakit ng iba. Hindi gano’n.

“Kasi ‘yung bunganga ko minsan, taklesa ko, e, ‘yung bunganga ko talaga. Minsan napapasama. Minsan ang dating sa iba, mayabang pero sa akin, random thoughts ko lang talaga.”