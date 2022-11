Julia binalak huthutan BF ni Yassi

Napuno ng tawanan, kuwentuhan, kantahan at sayawan ang guesting ni Julia Barretto sa YouTube vlog na “CAR-eoke With Yassi” nitong Biyernes.

Dahil pareho rin silang masaya sa kani-kanilang lovelife, hindi maiwasang magkumparahan at mag-share sila ng same sentiments nina Yassi Pressman about relationships.

Pareho ngang may goal in life ang dalawang actress, na may kani-kanila na ring negosyo, YT vlog (Juju On The Go kay Julia), aside from lots of showbiz commitments.

Hindi nga nila itinuturing na hadlang ang pagkakaroon ng dyowa to reach for their dreams. Mas naniniwala sila na the right guy will help you in achieving it.

“Relationships are really more of a partnership. It’s supporting each other.

“Hindi siya ownership. ‘Di ba misconception ‘yung when you’re partners, you own each other. But that’s really not the case.

“It’s motivating the person to become their best version,” advice pa ng GF ni Gerald Anderson.

Sa kalagitnaan naman ng vlog ay biglang tumawag si Jon Semira sa cellphone ni Yassi. Si Julia na ang sumagot dito dahil nagda-drive si Yassi.

Pinagtripan nito ang boyfriend ni Yassi. Aniya, naiwan ni Yassi ang cp nito at kung gusto niyang makuha ito, kailangan nitong maglabas ng pera.

“Baka humingi po ako ng pera sa inyo kung gusto niyo ‘yung telepono niya,” ani Julia.

“Huh? Why?” ani Jon.

“Kasi siya naman po nakaiwan ng telepono niya eh,” malditang tono pa ni Julia.

“So you want us to pay for the phone and you don’t want to just be kind?” nagtatakang tanong ni Jon.

“Ayoko pong maging kind. Ayoko ng kind. Uso pa ba ‘yung kind-kind?” natatawang pambubuska ni Julia.

“Okay do you want a reward? If you want a reward, you have to wait,” sabi na lang ni Jon.

Sa puntong ito ay hindi na kinaya ng aktres ang panloloko sa BF ni Yassi kaya inamin na nitong joke lang ‘yon at siya si Julia.

“You called in the middle of our taping. Pin-rank ka tuloy ni Jul,” ani Yassi.

Nais din ni Yassi na maka-collab sa kanyang vlog si Sarah Geronimo. Kinanta nga nila ni Julia ang ilang hit songs ng Popstar Royalty habang nasa biyahe.

Kaaliw rin na ngayon lang na-realize ni Julia na pasok pa siya sa mga Gen Z. Buong akala raw niya kasi ay parte pa siya ng henerasyon ng mga millennial.

Dahil dito, hinikayat siya ni Yassi na mag-TikTok na rin na patok sa mga gaya niyang Gen Z. (Batuts Lopez)