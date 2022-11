Joel Embiid solong binalikat Philadelphia

NAG-TAKE charge si Joel Embiid sa second half para pasanin ang Philadelphia sa 110-102 panalo kontra bisitang Milwaukee Bucks nitong Biyernes.

Nawala si 76ers star guard Tyrese Maxey dahil sa foot injury bago ang halftime. Pagbalik, nagpakawala si Embiid ng 19 points, 8 rebounds at 5 assists para tumapos ng 32-11-8.

Bago ang injury, naglista na si Maxey ng 24 points, 4 rebounds at 5 assists.

Namuno ang 25 points, 14 rebounds ni Giannis Antetokounmpo sa Bucks. Pero bawat bitaw niya sa free throw line sa second half, sinasabayan ng hiyaw ng Philly fans.

Wala rin sina Sixers starters James Harden at Tobias Harris. Paglabas ni Maxey, hinigpitan nila ang depensa at na-outscore ang Milwaukee 34-22 sa third quarter.

May 17 points pa si Georges Niang at 15 kay Shake Milton sa 76ers. (Vladi Eduarte)