Jane, Janella feeling magdyowa sa EDSA

Sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin, lalo na ang fuel, nagawa pa ring gumastos ng mga fan nina Janella Salvador, Jane de Leon, ha!

Nag-ambagan ang mga supporter ng dalawa at ng seryeng “Darna” para lang tulungang palakasin ang karakter ng dalawa.

Nagmukha ngang magka-love team sina Jane at Janella. Hayun at isang malaking digital billboard ads sa EDSA ang bumulaga sa lahat.

Pinagsama ang pangalang “Darna” ni Jane at Valentine ni Janella na naging “DarLentina” nga.

Kinaloka ni Janella ang billboard na nagpapakita sa video clip ng kanilang mga eksena sa serye, na may title na “Darlentina Takes Over”.

Sa unang tweet ni Janella binigyan niya ng ideyang pagdikitin ang dalawang character name nila ni Jane at gawin itong “Darlentina”.

Nasunod ang ideya ni Janella at ganito ang ginawa ng kanyang mga fan na siyang nagpawindang sa kanya.

“Y’all are insane for this. We love you!” sabi ni Janella.

Well, mukha ngang magdyowa sina Janella at Jane sa EDSA billboard na ‘yon, ha!

Alex niresbakan pagmumura ng basher

Niresbakan ni Alex Gonzaga ang netizen na nanghikayat na gawing katatawanan ang pagkakalaglag ng kanyang pinagbubuntis.

Pero sa halip na talakan, murahin ni Alex ang netizen, tinulak pa niyang gawin nito ang plano.

“The urge to make Alex Gonzaga miscarriage jokes is irresistible,” tumatawang bira ni @barbxnetta.

Sagot ni Alex, “Pssst! Go lang if that will satisfy you I won’t mind I’ll be the one to laugh pa. You’re welcome.”

Kinastigo ng mga fan ni Alex ang netizen at nalantad nga na relihiyoso pala ang basher.

“Sir in-stalk ko ‘yung profile mo puro religious pino-post and re-tweets mo pero ganyan ugali mo? Hahaha!” sabi ng fan ni Alex.

Para kay Alex, “Aaaaw thank you but I’m really okay. Wala talagang dating sakin yun.”

Hindi pa dito natapos ang pambabastos kay Alex, dahil may isa rin na minura siya.

“Masyado ka kasing pa-relevant tan..na mo!”

at hindi ito pinalampas ni Alex, “ “Day, madali lang ‘yan problema mo e ‘di wag mo ko pansinin!”

Iba talaga ang buhay ngayon.

‘Parang kuting oh’ Maymay binalandra tambok sa IG

Nakakabigla naman ang pabakat ni Maymay Entrata sa Instagram. Nagpasalamat nga siya sa mga fan dahil sa suporta sa latest single niyang “Puwede Ba”.

Sa larawan ay aninag ang mala-‘kuting’ na tambok ni Maymay, sa suot niyang mustard body fit cat suit.

Warm light bulb meron ang venue kung saan nag-pose si Maymay kaya naman bumalandra ng todo ang cute na cute na tambok ng Kapamilya star.

Siyempre, pinuri si Maymay ng mga netizen sa kaseksihan nito at kahit sina Vina Morales at Giselle Sanchez ay naaliw sa dalaga.

Sabi nga ni Giselle, bagay na bagay kay Maymay ang kanyang OOTD.

Marami naman ang umuudyok kay Maymay na sumali na sa Miss Universe-Philippines dahil deserve nitong maging beauty queen.