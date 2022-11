Inani ni PBBM sa APEC Summit! P4B utang sa OFW inareglo ng Saudi

Mabunga ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit sa Thailand matapos ihayag ni Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman na sasagutin ng kanyang gobyerno ang hindi pa nababayarang suweldo ng humigit-kumulang sa 10,000 overseas Filipinos workers (OFWs) na nagtrabaho sa construction companies sa Saudi na nag deklara ng pagkabangkarote noong 2015 at 2016.

Nakuha ni Pangulong Marcos ang “pinakamahusay na regalo” para sa mga OFW ngayong Kapaskuhan sa makasaysayangbilateral na pagpupulong niya sa Saudi Crown Prince na siyaring punong ministro.

“Napakagandang balita talaga. At pinaghandaan talaga tayo niCrown Prince. Kaya’t sabi niya ‘yong desisyon na ‘yan ay nangyari noong nakaraang ilang araw at dahil nga magkikitakami at sabi niya ito ‘yong regalo ko para sa inyo,” pahayag ngpangulo sa anunsyo ng Saudi Arabia.

Ayon sa pangulo, napag-usapan nila ng Crown Prince ang mgaOFW na patungo sa Saudi Arabia at iba pang oportunidad parasa pamumuhunan.

Sinabi ng pangulo na tiniyak din ng Labor minister ng Saudi Arabia na hindi na ito mauulit sa mga manggagawang Pilipino na pupunta sa kaharian at magkakaroon din ng insurance system para sa mga manggagawa.

“Sila mismo ang magbibigay ng insurance kung sakali man mangyari ulit ‘yan na malugi ‘yong korporasyon natinatrabahuhan nila at hindi nila makuha ang kanilang sahod, ‘yong insurance ang magbabayad. So marami rin talagangtinutulungan sa atin ang pamahalaan ng Kingdom of Saudi Arabia,” ayon sa pangulo.

Sinabi ni Department of Migrant Workers (DMW) Secretary Susan Ople na ang mga construction companies na nagdeklarang bankruptcy noong 2015 at 2016 at hindi nagbayad ng mgamanggagawang Pilipino ay kinabibilangan ng Saudi OGer, MMG at Bin Laden Group.